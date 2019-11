Ručni sat na aukciji prodat za 31 milion dolara

Ručni sat švajcarskog proizvođača Patek Philippe prodat je na aukciji za rekordnih 31 milion dolara. Riječ je o najskupljem satu prodatom na aukciji.

Model sata je nazvan Grandmaster Chime 6300A-010, a proizveden je namjenski da bi bio prodat na aukciji u dobrotvorne svrhe koja je održana u Ženevi.

Dvostrano kućište sata izrađeno je od nerđajućeg čelika, dok su osnove dva brojčanika napravljene od 18-okaratnog roze i crnog zlata. Na svjetlijem brojčanik sata nalazi se natpis „Jedan jedini“.

Patek Philippe’s Grandmaster Chime (Ref. 6300A-10) sold for a record-breaking CHF 31 million at the #OnlyWatch Charity auction on Saturday, which in total raised CHF 38.6 Million for research into #DuchenneMuscularDystrophy. @PatekPhilippe https://t.co/7sxxPO1wPd pic.twitter.com/o2mmQn20Ez