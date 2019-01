Rukavice daju pečat stilu

Čak i dame koje ne vole da prekrivaju šake tokom najhladnijih mjeseci u godini su prinuđene da to učine. Ima, naravno, i onih kojima nije potreban minus napolju da bi stavile rukavice, jer ovaj dio asesoara smatraju jednim od najljepših zimskih ukrasa.

I dok su rukavice prethodnih sezona bile ukrašavane paspulima u nekoj kontrastnoj boji i mijenjale dužinu, počevši od veoma kratkih koje tek neznatno prekrivaju ručne zglobove, ove su znatno produžene, pa pojedini modeli prelaze i laktove. Ovakve rukavice priča su za sebe i mogu da budu adut vaše odijevne kombinacije. Uglavnom su jednobojne, ali sačinjene od kože u jarkoj boji (crvenoj, žutoj, zelenoj, nijansama plave, roze), što ih čini upečatljivim.

Naročito su na cijeni one koje otkrivaju prste. Osim što su praktične, jer ne otežavaju nijednu uobičajenu radnju, one čine da istovremeno budu vidljivi još neki detalji, lak za nokte, prstenje...

Ako veoma duge rukavice nisu vaš izbor, na raspolaganju su vam i kratke, ali efektne - izrađene od kože u boji starog zlata, rđe ili koje idu u kompletu s ukrasima koji podsjećaju na narukvice, što može da vas inspiriše da preko nekog sličnog para, kojim već raspolažete, stavite omiljene komade nakita.

Pletene i kožne rukavice

Tokom zime rukavice nosite u torbici ili džepovima od kaputa. Ove godine ponovo su u modi one samo sa palcem, sa otvorenim prstima, kao i sa dugim nastavkom sve do lakta. Ukoliko ste se odlučili za kožne rukavice, znači da ćete ih nositi sa elegantnijom odjećom. Na vama je da odaberete one sa dužim ili kraćim nastavkom. Bajkerski modeli s izrezanim prstima i dodatkom nitni mogu učiniti da ste u trendu.

Ono što je primijećeno je da su i printani modeli izuzetno veliki hit. Kožne rukavice od zmijske i krokodilske kože daće vam dozu urbanog šika za predstojeće hladne dane. Kratke kožne rukavice sa dugmićima i rajsferšlusima su potpuno zaludjele svijet. Što se tiče ukupnog asesoara, pa tako i rukavica, ove sezone je parola "Što više - to bolje".