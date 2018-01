Sedam tajni Francuskinja za lijep izgled

Pariški doctor Majkll Kims napisao je knjigu "Live Better and Longer" u kojoj otkriva tajne prekrasnog izgleda Francuskinja u svakoj životnoj dobi. Evo što one rade drugačije od drugih dama.

Jedu mnogo luka, ali polako

Francuska prehrana je poznata u svijetu po svojoj fleksibilnosti i dubini okusa. Poznavatelji znaju i da obiluje lukom, te predstavlja odličan izvor antioksidanata koji štite stanice od slobodnih radikala te tako usporavaju starenje.

Češnjak nazivaju i prirodnim antibiotikom koji smanjuje upalne procese u tijelu, a preventivno djeluje na bolesti srca i krvožilnog sistema. Povrh svega, Francuskinje jedu polako i s užitkom, zbog čega konzumiraju manje hrane, te je probavljaju na bolji način.

Redovno čiste svoj fižider

Imunitet tijela slabi što smo stariji. Upravo zato treba ga zaštiti od različitih virusa i bakterija. Frižider je odlično mjesto za njihovo razmnožavanje, a posebno plijesni, salmonele i E.coli.

Francuskinje su svjesne opasnosti koje vrebaju iz neurednog friždera te ga čiste barem dva puta mjesečno. Umjesto hemijskih deterdženata koriste spužvu namočenu u ocat kojom očiste police, a potom ih prebrišu čistom pamučnom krpom.

Kupuju kvalitetne sunčane naočare

Francuskinje znaju da kvalitetne sunčane naočare smanjuju mogućnost od dobivanja nekih očnih bolesti pa im nije žao potrošiti koji evro više za dobar model. Obično biraju široke i velike modele do obrva za maksimalnu zaštitu oka koji sprečavaju škiljenje, a samim time i preuranjeni nastanak bora.

Uz to biraju modele s UV zaštitom te napravljene od kvalitetnih materijala poput polikarbonata s evropskim certifikatom.

Vode brigu o svojem dekolteu

Mnoge dame predano njeguju kožu lica i vrata, ali ih nekog nepoznatog razloga zaboravljaju na dekolte. Francuskinje su svjesne da koža na ovom dijelu tijela postaje tanka i naborana bez odgovarajuće zaštite. Zato ju redovno hrane specijalnim kremama, ne zaboravljaju na piling, a dodatnu pažnju posvećuju joj u toplijim mjesecima godine kada je izložena meteorološkim prilikama.

Vježbaju u vodi

Francuskinje obožavaju vježbati u vodi. Aerobik u vodi je najbolji način vježbanja jer omogućava veće napore, a smanjuje silu pritiska u zglobovima i kičmi. Uz to voda masira cijelo tijelo i tako ga opušta. Osobe koje žive uz obalu uživaju u trčanju plažom uronjeni u vodu do pasa, a u Francuskoj sve je popularnije i podvodno bicikliranje.

Spavaju na kvalitetnim jastucima

Da bi ostali zdravi što je duže moguće, važno je osigurati kvalitetan odmor za mišiće i tetive, a pogotovo na predjelu vrata. Upravo zato važno je spavati na anatomskom i čvrstom jastuku koji će vam podariti potporu koju trebate te spriječiti bolove u ovom dijelu tijela.

Piju poput sommeliera

Mnogi ljudi piju alkoholna pića u društvenim situacijama, ali i kako bi se opustili nakon stresne svakodnevnice. Ovaj tip ispijanja pića vrlo brzo može prerasti u naviku koja može oštetiti srce, isušiti kosu i kožu te skratiti životni vijek.

Francuskinje s druge strane uživaju u ispijanju vina poput sommeliera. One ulijevaju manje količine vina u prekrasne čaše, uzimaju male gutljaje i drže ih u ustima što je duže moguće što unapređuje okus i iskustvo pijenja. Na taj način ne moraju konzumirati veliku količinu pića da bi se osjećali opušteno.