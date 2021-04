Šest najčešćih grešaka kod nanošenja maskare

Bilo da spadate u grupu žena koje vole da se šminkaju malo više ili ste pak među onima koje su minimalistice u šminkanju, maskara je must have. Iako je svi vjerovatno koristimo više nego ijedan make up proizvod, to je sigurnije i da s njom najviše griješimo. Otkrivamo vam 6 najčešćih grešaka u šminkanju kada je maskara u pitanju!

1. Previše pumpate četkicu

Znamo, želite izvući najbolje od teksture, no zapamtite – svaki put kada uvučete četkicu u tubu s njom ulazi i suhi zrak koji teksturu suši, a da ne govorimo o potencijalnim bakterijama.

2. Izvlačite previše pigmenta

To je najveći razlog skupljanja grudvica. Izvucite četkicu iz tubice i lagano je rotirajte na vrhu tube, uklanjajući višak teksture.

3. Ne šminkate obje strane trepavica

Većina nas uglavnom šminka unutrašnju stranu trepavica, no želite li puniji izgled i tamnije trepavice morate ih našminkati i sa vanjske strane. Pokušajte i vidjet ćete golemu razliku.

4. Previše se žurite

Samo 30 sekundi duže pri šminkanju daje veliku razliku. Produžite svoju make up rutinu i trepavice će izgledati glamuroznije.

5. Koristite samo jednu vrstu maskare

Duže, punije i uvijene trepavice vaš su cilj, zar ne? No to ne znači da vam treba pet maskara, dovoljne će biti dvije! Recimo, za prvi sloj odaberite maskaru za volumen, a za drugi maskaru za izduživanje trepavica.

6. Upotrebljavate staru maskaru

Ako stalno imate problema sa skupljanjem grudvica na trepavicama, to znači da se vaša maskara prebrzo suši i da je najvjerovatnije stara. Pravilo kaže da maskaru treba zamijeniti svaka tri mjeseca, ali i ranije ako primijetite da je tekstura suha ili da se osjeti.

(elle.hr)