Šest najpopularnijih parfema po izboru Francuskinja

Uz pomoć poznatog francuskog dizajnera parfema Francisa Kurkdjiana, magazin Vog napravio je listu najpopularnijih francuskih parfema svih vremena.

U nastavku provjerite koji su se klasici našli na tom popisu, zašto su prema Kurkdjianovu mišljenju toliko posebni i zbog čega ih Francuskinje toliko vole.

1. Chanel N°5

To je legendarni parfem koji u sebi nosi ideju ženstvenosti. Sjećanje na Merlin Monro koja ga je nosila i modnu kuću Šanel zajedno, to je nešto nevjerovatno. Može da vam se svidi ili ne, s obzirom na to da je napravljen prije skoro 100 godina i vrlo je poseban, ali morate da ga probate.

2. Cacharel Anaïs Anaïs

L’Air du Temps Nine Riči nekada je bio prvi parfem koji biste dali mladoj djevojci. Ovih dana to je Cacharelov Anaïs Anaïs. Nije lagan jer ima veliku auru, ali je vrlo svetao i prozračno cvjetan.

3. Guerlain Shalimar

U jednom trenutku jednostavno želite da isprobate parfem svoje majke. Shalimar je ikona. Vrlo je francuski. Možete da ga osjetite u pozorištima ili operi.

4. Yves Saint Laurent Opium

Prvo imate Yvesa Sainta Laurenta, zatim imate modu, i onda dolazi Opium. Miris tog parfema kao da je iz nekog drugog vijeka jer parfemi u to vrijeme nisu imali voćne note koje danas mnogo koristimo. Ideja ovog parfema više nije skandalozna kao što je nekada bila, ali još uvijek ima nešto posebno u njegovom nazivu.

5. Kenzo Flower by Kenzo

Ovo je jedan velik orijentalni parfem. U sebi nosi gornje cvjetne note i nešto vrlo puderasto, skoro kao miris kompaktnog pudera. Ako pogledate popis najprodavanijih parfema u drugim zemljama, shvatićete da je ovaj parfem s mirisom ruža za usne nešto što uglavnom viđate u Francuskoj i nigdje drugde. Radi se o klasiku.

6. Chanel Coco Mademoiselle

"Skoro svaka žena koju poznajem imala ga je u jednom trenutku. On u sebi nosi samu srž ideje o Francuskinjama. Vrlo je savremen, šik, elegantan. To je jedan voćno-cvjetni parfem koji pripada parfemskoj grupi chypre. Chypre parfemi su vrlo francuski. Oni su apstraktna grupa mirisa. Nisu agresivni, ali pomalo su misteriozni.