Šminka otporna na kiselinu i plamen

Jedna doktorka stvorila je šminku otpornu na jake kiseline podstaknuta činjenicom da je broj napada na ljude uz korišćenje kiseline u Velikoj Britaniji povećan skoro trostruko u četvorogodišnjem periodu.

Broj napada kiselinom u Velikoj Britaniji povećao se između 2012. i 2016. godine skoro trostruko. Do prije desetak godina jedva da se čulo o tim napadima, međutim sada se dogode bar dva dnevno.

Takvi slučajevi, ali i strašan slučaj poznatog modela Katje Pajper potresao je doktorku i istraživačicu Almas Ahmed i podstakao je da pokrene liniju šminke otpornu na kiselinu.

Ova revolucionarna šminka izaći će na tržište početkom sljedeće godine.

"Superšminka" ljekarke Ahmed djeluje kao nevidljivi oklop i potpuno se uklapa u kožu, čineći je privlačnom. Ta šminka pomaže i u zaštiti od nečistoća i UV zračenja. Čak je mogu koristiti i vatrogasci za zaštitu od plamena.

Iako je teško predvidjeti napad, ljekarka Ahmed vjeruje da će se ljudi osjećati sigurnije kad izađu napolje sa šminkom iz njene linije koja se zove Acarrier. Uložila je svoj novac u taj proizvod.

Ljekarka garantuje da se ova šminka može skinuti baš kao i svaka "normalna" šminka, i dodaje da je uprkos svojoj snazi, dobra za osjetljivu kožu jer je potpuno bezopasna i bez štetnih sastojaka.

Ako je osoba napadnuta, sve što treba da uradi jeste da ispere lice i kiselina će se isprati zajedno sa šminkom - tvrdi ljekarka Ahmed i ističe da je njen proizvod "100 odsto djelotvoran" protiv kiseline.

"Kiseli napadi" mogu imati posljedice koje zauvijek mijenjaju život. Pajperova je zbog napada kiselinom izgubila vid na jednom oku i morala se podvrgnuti operaciji kože.

"Otkrila sam da su napadi kiselinom veliki problem u Pakistanu, a kad sam detaljnije istraživala, otkrila sam da je to ogroman problem i da žene već duže vrijeme pate. To je ono što me natjeralo da učinim nešto po tom pitanju", otkrila je doktorka Almas Ahmed.

Ovakvi napadi, zbog učestalosti, postali su i strogo kažnjivi. Bangladeš je 2002. godine uveo smrtnu kaznu zbog napada kiselinama. U Velikoj Britaniji je to krivično djelo, odnosno kažnjivo je posjedovanje sumporne kiseline koncentracije iznad 15 posto. Ljude koji napadnu kiselinom čeka kazna od dvije godine zatvora, kao i visoka novčana.

