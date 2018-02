Spriječite isušivanje i pucanje usana

Toplina grijanog prostora i suhoća vazduha u kojem boravimo, korištenje neodgovarajućih ruževa, dehidracija i oblizivanje samo su neki od razloga zbog kojih su naše usne u lošem stanju.

Pucanje, isušivanje i bol neugodne su nuspojave koje se na vrlo lagan način mogu spriječiti.

Za razliku od naše kože koja je prekrivena debelim zaštitnim slojem, naše usne nisu takve sreće i može se reći da su potpuno ogoljene. Koža na njima je prozirna i tanka te jedva pokriva osjetljivu sluznu opnu koja se nalazi ispod nje.

Osim toga zbog nedostatka žlijezda lojnica gubitak vode s površine usnica mnogo je veći te kombinacijom atmosferskih neprilika, prostora u kojem boravimo, stanja organizma može doći do njihova pucanja, isušivanja, grubosti i boli.

Kako biste izbjegli takve nuspojave, donosimo vam 4 uzroka koji uništavaju naše usne zimi.

Oblizivanje usana

Oblizivanjem usana samo pogoršavamo njihovo stanje. Iako se čini dobrom idejom, vlaženje usana je samo privremeno riješene koje s vremenom dovodi do još veće suhoće. Ako to radite vani, zbog niskih temperatura može doći do još većeg pucanja zaštitnog sloja i pojave ranica.

Korištenje mat i trajnih ruževa

Mat i trajni ruž nije preporučljivo koristiti u zimu, a razlog tome je taj što oni u sebi sadrže sastojke koji isušuju kožu i ne opskrbljuju dovoljnom količinom vlage. U hladnije vrijeme korištenje hidratantnog balzama ili sjajila nahraniće usne i održati njihovu vlažnost.

Dehidracija organizma

Problem koji se javlja ljeti je dehidracija, ali malo je poznato da prilikom zimskih mjeseci zaboravljamo na vodu i unosimo je u vrlo malim količinama. Tim postupkom ne samo da isušujemo usne nego i kožu lica i tijela. Posegnite za čašom vode ili toplim napitkom i osigurajte njihovu vlažnost.

Suh vazduh

Nuspojava grijanja i veliki neprijatelj ljepote jest suh vazduh. Boravkom u grijanom prostoru isušuje se naša koža i usne te uzrokuju brojna oštećenja. Najbolji način kako se riješiti suhoga vazduha jest provjetravanje prostorija ili stavljanje posudica s vodom na radijatore koje će omogućiti njihovo vlaženje.

(NN/zadovoljna.hr)