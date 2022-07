Šta botoks uistinu radi licu: Evo kako djeluje i koje su nuspojave

Neke činjenice o "ubodu protiv starenja" su iznenađujuće - od stanjivanja kože do toga da se osjećate sretnije jer se više ne mrštite.

Botoks je poznat po učincima protiv starenja na licu, no postoje i drugi potencijalni dugoročni učinci upotrebe.

Upotreba botoksa kao proizvoda protiv starenja je ono po čemu je najpoznatiji, ali ima i druge namjene. Na primjer, može se ubrizgati ispod pazuha kako bi se zaustavilo znojenje, ili u žvačne mišiće u čeljusti kako bi se smanjilo škrgutanje zuba, ili oko glave i lica kako bi se smanjila bol migrene.

I dok mnogi idu na tretman da bi imali svjež izgled lica, možda ne znaju tačno kako se dobiva učinak koji on stvara, ili neke od potencijalnih nuspojava korištenja proizvoda

Ovdje donosimo kako botoks stvarno djeluje, uz pet manjih mogućih nuspojava

1. Njegov glavni sastojak je toksin koji paralizuje mišiće

Aktivni sastojak botoksa je oblik botulinum toksina - kojeg stvara mikrob koji uzrokuje botulizam - vrstu trovanja hranom. Botoks je robna marka. Postoje i drugi proizvodi različitih proizvođača, koji sadrže vrlo sličan glavni aktivni sastojak, a koriste se na slične načine, uključujući Dysport, Jeuveau i Xeomin.

Međutim, ovi proizvodi nisu potpuno zamjenjivi jer postoje neke razlike u načinu proizvodnje što utječe na njihovu moć, međutim, svi oni rade na sličan način.

Proizvod se prodaje u obliku praha, koji miješaju s tekućinom, prije nego što ga ubrizgaju izravno u mišiće. Iako se koristi u brojnim mišićima oko lica i tijela, iz niza razloga, obično se koristi na čelu i oko očiju kako bi se smanjila pojava bora na tim područjima.

Ove injekcije blokiraju hemijske signale iz živaca koji uzrokuju kontrakciju mišića, što uvelike paralizuje te mišiće. Zaustavljanjem aktivnosti mišića tada koža izgleda glatkije. Učinci nisu trajni i obično nestaju oko tri-četiri mjeseca nakon injekcije, iako to može varirati među pojedincima.

2. Dugotrajna upotreba botoksa može uzrokovati stanjivanje kože

Rijetka, ali potencijalna nuspojava redovitog tretmana botoksom tijekom mnogo godina je stanjivanje kože. Uobičajeno, u prirodnom starenju, stanjivanje kože postaje očiglednije kada ljudi počnu primjećivati ​​vene koje prije nisu bile vidljive. Oni koji počnu koristiti botoks vrlo mladi, na primjer, u 20-ima, mogu biti izloženiji tome, smatra dr Patricia Wexler.

"Koža čela može postati prerano tanja, a mišići mogu oslabiti", rekla je.

Ponekad, nakon mnogo godina korištenja, to čak može rezultovati izgledom "težih" obrva i kapaka, što komplicira nastavak korištenja toksina, dodaje.

Međutim, uključivanje odgovarajuće njege kože u svoju rutinu - koja se sastoji od svakodnevne njege - može pomoći u ublažavanju ovog rizika.

3. Dugotrajno korištenje može oslabiti mišiće, sprečavajući bore

Neki misle da će korištenjem botoksa dugoročno izgledati starije - zapravo to može biti istina. To je zato što ponovljena upotreba toksina i rezultujuća paraliza mišića mogu dovesti do slabljenja mišića. Uostalom, mišić će prirodno postati manji zbog manje aktivnosti, a taj će učinak trajati i nakon što botoks nestane.

Vjerovatnije je da će se to dogoditi, i to u većoj mjeri, kada se redovno koristi, jer mišići imaju malo vremena za kretanje između dopunjavanja.

Kako se mišić manje pomiče uzrokuje manje linija i bora - pa iako se pokret vraća nakon što injekcije prestanu - smanjenje tog pokreta tokom vremenskog korištenja botoksa je problematično.

To je razlog zašto su neki ljudi zagovornici korištenja botoksa - jer smrzavanje mišića, zbog čega ne možete napraviti određene izraze koji uzrokuju bore - znači da će stvaranje bora biti puno sporije.

4. Ponovljena upotreba može "trenirati" mišiće da se manje kreću

Drugi razlog koji uzrokuje da botoks smanjuje nastanak bora je taj što mijenja način na koji se izražavate, prema dermatologu dr Mari Weinstein.

"Budući da se vaši mišići lica naviknu na 'manje' izraze lica nakon godina korištenja, postaju 'trenirani' da to i dalje rade", smatra ona.

Rekla je da navikavanje na osjećaj da se radi manje pokreta, kao rezultat botoksa, znači da možete postati svjesniji tih pokreta.

"Kada se naviknete na osjećaj da imate manje pokreta na čelu nakon neurotoksina, bit ćete svjesniji pokreta kada toksin nestane", dodala je.

5. Može uzrokovati atrofiju mišića lica ako se počne koristiti od mladosti

Dok neki promiču prednosti preventivnog botoksa, odnosno smanjenje pokreta lica koji uzrokuju bore kako bi spriječili njihovu pojavu – drugi su oprezni kada je u pitanju sigurna dob za početak injekcija.

Za neke stručnjake, ako ga koristite premladi, može rezultirati nekim neželjenim estetskim nuspojavama - atrofijom mišića lica.

Atrofija je kada se mišić ne koristi te stoga počne venuti, što može uticati na oblik dijelova lica.

Primjetniji je na područjima gdje mišići doprinose obliku lica, uključujući čeljust, bradu i obrve.

"Ako nanosite previše botoksa na čelo mnogo godina, mišići će postati slabiji i ravniji", izjavila je dr Patricia Wexler dodajući da kada mišići oslabe, više se oslanjaju na okolne mišiće da dovrše pokrete, što onda može uzrokovati bore u tim drugim područjima.

"Ako netko prestane koristiti mišiće čela, može početi žmiriti pomoću nosa i dobiti bore oko nosa", objasnila je.

Malo je vjerovatno da će učinci ove vrste atrofije biti trajni i često nestaju između tri i devet mjeseci nakon dobivanja injekcije.

6. Manje mrštenja bi vas moglo učiniti sretnijima

Možda je jedno od najiznenađujućijih otkrića kada je u pitanju botoks taj da on zapravo može učiniti ljude sretnijima. Studija iz 2019. u Journal of Cosmetic Dermatology pokazala je da je postupak u korelaciji s pozitivnijim raspoloženjem.

Istraživači su krenuli testirati ideju da se botoks može koristiti kao lijek za depresiju. Pregledali su psihološku teoriju koja sugeriše da kada su određeni mišići uključeni u mrštenje paralizovani - to dovodi do manje povratnih informacija lica za negativne emocije.

To zauzvrat znači da može biti teže održavati negativno raspoloženje, što dovodi do toga da se osoba osjeća pozitivnije.

Uspoređujući uticaj botoksa na raspoloženje s drugim tretmanima, uključujući pilinge i laserske tretmane, naučnici su otkrili da je botoks - i nemogućnost mrštenja - u korelaciji sa smanjenim negativnim raspoloženjem.

Dakle, ako ste noko ko se puno mršti, a mislite da to utiče na vaše raspoloženje, možda bi vam injekcija protiv mrštenja mogla pomoći, donosi Daily Mail.

