Početak nove godine uvijek donesi novitete kada je u pitanju moda odnosno kada su u pitanju modni trendovi.

Mogli bismo reći kako je 2022. godina bila vrlo uzbudljiva.

Nakon dvije "korona" godine koje su bile obilježene trenerkama i patikama na scenu su se u velikom stilu vratili raskošni outfiti prepuni šljokica, kristala, boja...

Šta ćemo nositi u 2023. godini to jest šta će biti najveći hit otkrivamo vam u nastavku.

1. Perje

Perje je i u 2022. godini bilo veoma popularno ali 2023. godina biće u znaku perja.

2. Hlače niskog struka

Mnogima omražene hlače niskog struka biće veliki trend u 2023. godini.

3. Rese

Rese su nekoliko godina bile out ali u 2023. godini se vraćaju na velika vrata.

4. Cargo hlače

Cargo hlače su trenutno najveći hit, a tako će ostati i u 2023. godini.

5. Čizme do koljena

Čizme na stiletto potpeticu koje sežu do koljena su apsolutni must have u 2023. godini.