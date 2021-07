Šta od proizvoda za njegu treba da čuvamo u frižideru tokom ljeta

Tokom toplih dana idealne su formule u obliku spreja, ne samo da hidriraju, već su i lagane, što koži tokom ljeta posebno odgovara.

Kad poželite osvježenje u obliku njege za lice, najprijatnije su hladne formule, pa je preporuka da držimo proizvode za njegu lica što dalje od izvora toplote i sunca.

"Toplota i vlaga daju nam osjećaj da je koža prljavija nego inače, ali nije nužno da koristite neke jake gelove za čišćenje, jer koža sama prolazi razne procese. Ljudi koriste jače čistače, ali to nije nužno", komentarisala je vlasnica brenda za njegu kože Oh My Gloss, Sara Oh.

Predlaže gelove i pijene za čišćenje lica i formule s niskim pH, kako se ne bi narušio balans kože.

Ljeti je takođe prijatno i praktično da se koriste kreme iz fridžidera.

"Predlažem da sve osim gelova i pjena za lica držite u fridžideru, od kreme i seruma do raznih varijanti sprejeva. Odlično će vas osvježiti, naročito ako ste bili na vrućini. Lice se ljeti češće crveni, a ovo je način da ga brzinski smirite", kaže Koko Park, koautorka knjige "Korean Beauty Secrets" za Vog.

Tu su još i lagane, hidrantne kreme koje će se pobrinuti da koža bude dubinski vlažna.

Ako vam treba dodatna hidratacija, bolje je staviti više laganih slojeva nego jedan teški, bar kad je o ljetu riječ.