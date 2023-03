Šta vašoj koži treba sa 25, šta sa 30, a šta sa 40 godina?

Koža s godinama počinje da gubi vlagu, opada elastičnost i ćelije se više ne objavljaju tom brzinom.

Zbog toga nastaju bore i koža gubi sjaj.

Da biste odložili pojavu znakova starenja i smanjili njihovu vidljivost, otkrivamo koji aktivni sastojci su vam neophodni.

Pravilna hidratacija kože u dvadesetim godinama

U dvadesetim godinama koža je na vrhuncu svoje biološke aktivnosti i sama proizvodi gotovo sve što joj je potrebno. Istina, često se mogu pojaviti akne ili crvenilo, ali to ne znači da je neophodno mnogo se miješati u prirodne procese kože.

Dakle, dovoljno je samo detaljno čistiti kožu svakog dana blagim umivalicama. Kada je u pitanju hidratacija, ključno je očuvanje kožne barijere koja zadržava vlagu u koži. Zato je poželjno koristiti hidratantnu kremu ujutru i uveče. Krema sa zaštitnim faktorom takođe može pomoći da odložite znakove starenja kože jer štiti od UV zračenja.

Strategija za njegu kože: Dakle, zapamtite tri ključna koraka: čišćenje, hidratacija i zaštita od sunca. Što se tiče čišćenja lica, ono bi trebalo da bude nježno i blagog sastava, bez agresivnih surfaktanata (sulfati). Izbjegavajte kozmetičke proizvode na bazi alkohola kako ne biste oštetili kožnu barijeru. Dajte prednost kremama laganih tektura koje brzo upijaju.

Hidratacija kože u tridesetim: Kakva njega vam je potrebna?

U tridesetim godinama koži postepeno počinje da ponestaje vlage i hijaluronske kiseline. Zbog toga gubi mekoću i elastičnost. Ukratko, koža je žedna. To dovodi do prvih bora, perutanja i iritacije. Imajte na umu da nakon 30 godina počinjemo da gubimo do 3 odsto hijaluronske kiseline svake godine, tako da treba da je intenzivno nadoknađujemo.

Strategija za njegu kože: Dubinska hidratacija kože je ključna kako bi zaštitili kožu od ubrzanog starenja i dehidratacije. Poželjno je da, pored kreme za lice, koristite i serum sa hijaluornskom kiselinom. Aktivne supstance u serumima ne samo da djeluju brže, već i prodiru dublje. Treba ih nanositi na kožu ujutru i uveče prije hidratantne kreme.

Njega zrele kože u četrdesetim godinama

Metabolički procesi u tijelu postepeno se usporavaju, vlakna kože se uništavaju, a nove ćelije više se ne obnavljaju tom brzinom, pa dobijamo duboke bore. Čak i proširene pore na zreloj koži posledica su gubitka elastičnosti. Koža postaje veoma osjetljiva i sklona je isušivanju. Neophodni su joj aktivni sastojci kako bi se znakovi starenja kože usporili i ublažili.

Strategija za njegu kože: Lagana hidratantna krema trebala bi da se hranljivom kremom sa aktivnim sastojcima. Poželjno je da sadrži antioksidanse, da pruža efekat podizanja i smanjuje pojavu bora. Potražite ove sastojke u sastavu krema i seruma: peptidi, resveratrol, kolagen, matriksil, retinol… Takođe pređite na bogatije hranljive teksture kako biste obnovili kožnu barijeru.