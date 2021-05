Stručnjaci savjetuju kako treba da se njeguje 30+ koža

Iako žene u ovim godinama o tome ne razmišljaju, adekvatna njega kože u ovom periodu može kasnije i te kako da znači

Briga o koži, prema stručnjacima, treba da traje cijelog života. Pa ipak, pre 30. godine, ne razmišljamo mnogo o koži lica, a tek pri pojavi prvih bora, počnemo da se brinemo.

U ranim tridesetim, sve naše navike (i dobre i loše) počinju da se prikazuju na licu. Pa ipak, i 30+ koža može biti zdrava i sjajna, a evo i kako!

Čišćenje

Svakog jutra, prije nanošenja mejkapa, očistite lice tonikom. Koristite proizvode koji odgovaraju vašem tipu kože. Ne zaboravite da prije odlaska na spavanje skinete šminku, kako bi koža u tokom noći disala i oporavljala se.

Piling

Koži 30+ potrebna je dodatna pomoć kako bi ostala blistava i zdrava. Zato, nekoliko puta nedjeljno koristite blage pilinge koji će poboljšati cirkulaciju i ukloniti mrtve ćelije kože. Uz one omiljenih kozmetičkih kuća, možete koristiti i kućne pilinge.

Zaštita 30+

Štitite svoju kožu, čak i kada nije sunčano, pomoću krema sa zaštitnim faktorom. Uz to, koristite i anioksidantne serume ili one na bazi vitamina C, kako bi koža u potpunosti bila sačuvana.

Hidrirajte se

Za zdravu kožu neophodna je hidratacija! Zato pijte najmanje dvije litre vode dnevno i nemojte se tuširati vrelom vodom. Koristite hranljive losione za telo ili ulja (kokosovo, malsinovo) nakon tuširanja.

Stručno mišljenje

Uz savjetovanje sa dermatologom, počnite da koristite kreme protiv bora, u skladu sa svojim tipom kože.

(lepotaizdravlje.rs)