Suknje u kojima ćete sigurno koračati cijelu jesen

Ove jeseni nosiće se dvije dužine sukanja: midi, ali i mini. Dizajneri dokazuju i kako plisirana suknja ne mora biti rezervisana isključivo za proljećne dane

Jesenja sezona je zvanično počela, a s njom i novi modni trendovi. Pored haljina, prsluka i kaputa, ovu jesen će obilježiti nešto jednako moderno i ležerno. A to su suknje. U potrazi za novim komadima odjeće, dizajneri su se ponovo vratili ženstvenim modelima sukanja.

Odaberite pravu i imaćete saveznika za outfite od jutra do mraka. Ove jeseni nosiće se dvije dužine sukanja: midi, ali i mini. Dizajneri dokazuju i kako plisirana suknja ne mora biti rezervisana isključivo za proljećne dane.

Pronađite metalik varijantu i ponesite je uz ravne čizme za dnevni casual look, a obujete li cipele na peticu - spremne ste za večernji izlazak.

Mini kožna suknja

Pri izboru mini suknje, vodite računa da ona bude blago zvonastog, A kroja. Taj model izgleda najbolje i neutrališe eventualan vulgarni momenat. Mini crne kožne suknje već su prerasle u klasik, a kako biste postigli autentičnost, ostatak kombinacije neka bude upečatljiv. Bordo i kamel boja su uz bijelo pletivo odlična podloga za kombinaciju u trendu.

Midi suknje

Već je sama midi dužina dovoljna da budete proglašeni damom od stila, a ako je još uz to suknja i plisirana - čestitamo. Za najefektnije stajlinge kombinujte je kontrastno sa blejzerom muškog kroja i čizmicama od prevrnute ili lakovane kože koje idu u špic. Ove jeseni izuzetno su popularne verzije u leo-printu, ali nećete pogriješiti ni s karo. Pencil, A kroja, ili puni krug midi suknje različitih krojeva učiniće da izgledate lijepo u svakoj prilici. Ove suknje su obično dužine do pola lista, pa mnoge dame ne znaju da ih kombinuju na pravi način. Bez obzira na visinu, midi suknje pristaju svim ženama, ali je potrebno da znate kako da ih nosite. Stilisti preporučuju da ukoliko ste niskog rasta, midi suknje nosite u kombinaciji s visokim potpeticama, bile to sandale, cipele ili polučizme. Za dramatičan izgled, možete izabrati metalik midi suknju i možete je nositi u kombinaciji s jednostavnim košuljama i štiklama.

Suknja od somota

Prve najave trenda u kojem se nose komadi od somota smo vidjeli i prethodnih sezona, ali ove jeseni to je kulminiralo. Nose se pantalone od somota, kao i sakoi u paru, ali tendenciju možete propratiti i na nešto suptilniji način. Suknja od somota je po pravilu mini, A kroja i ima retro drvenu dugmad po sredini cijelom dužinom. Paleta boja je najrazličitija, važno je da je nosite uz mat crne čarape i kratke kožne čizme ili bez čarapa uz čizme od velura koje idu preko koljena.