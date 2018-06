Superkratki bob - savršena ljetna frizura

Stigle su prve vrućine i najavile dugo toplo ljeto ispred nas. Osim malih promjena u garderobi, koje će proljećni ormar transformisati u onaj ljetni, početak najtoplijih dana donosi želju za promjenom frizure. Kratka kosa uvijek daje neki poseban utisak, pa je s razlogom Koko Šanel izjavila kako je žena koja odluči odrezati svoju kosu, žena koja je odlučila promijeniti svoj život.

Tako će se ove sezone svestrani i šarmantni bob ponovo nametnuti kao najpoželjnija frizura. Kada govorimo o ljetnim frizurama, što kraće to bolje je trend koji donosi savršen odgovor na vruće dane.

I dok će neki zadržati svoje duge uvojke i posegnuti za jednostavnim stilskim trikovima kako bi skupili kosu i postigli efektan izgled, drugi će se odlučiti za veliki rez. Između dugih uvojaka i jako kratke kose, bob donosi osvježenje za ljetne dane, ali i ostavlja kosu dovoljno dugom da je možete stilizovati na različite načine. Popularni bob, svojevrsni paž, podrazumijeva frizuru kada je kosa dužine između brade i ramena, može odlično stajati gotovo svim damama. Ono što je važno jeste da napravite pravi odabir - prema svojim crtama i obliku lica. Nastavak vladavine bob frizure već su najavile i popularne djevojke koje su za ljetnu sezonu odabrale superkratki i efektni bob.

Trend superkratkog boba koji seže do brade prvo je osvojio Selenu Gomez i oduševio njene brojne obožavaoce. Nova frizura najpopularnije Instagram djevojke u trenu se pretvorila u neodoljivi trend koji su odlučili isprobati mnogi. Dua Lipa, nova pop-princeza muzičkog svijeta, osvojila je publiku svojom transformacijom poluduge slojevite kose u razigrani bob, a nakon nje za kratki bob odlučila se i glumica, plesačica i voditeljka Džena Devan, koja je kratkim, uredno zaglađenim bobom oduševila na ovogodišnjoj dodjeli muzičkih nagrada "Billboard". Posljednja u nizu djevojaka koje su se ovog ljeta odlučile za bob frizuru je glumica Ema Roberts. Iako su svi navikli Emu viđati s bobom do ramena, svoju omiljenu frizuru sada je osvježila rezom do brade.

Bob frizura nastala je još početkom 20. vijeka kada su žene odbacile tradicionalne duge frizure te odvažno kosu skratile na nivo brade. Od tada bob nije izašao iz mode, a danas poznajemo desetine varijanti iste frizure, nešto kraće ili nešto duže, ravne ili kovrdžave, sa šiškama ili pramenovima.

Bob frizure sa šiškama

Šiške uz bob možete rezati ravno, u jednu ili drugu stranu, a mogu biti i duže ili potpuno kratke. Ako želite praktičnost i lijepu frizuru, ošišajte šiške tako da ih možete skloniti iza uha. Na taj način vam neće smetati, a opet ćete izgledati zanimljivo.

Brijanje glave za one odvažnije

Ako ne želite nositi klasičnu bob frizuru, jedna od opcija je brijanje glave na jednom dijelu. Ako ste dovoljno odvažne, možete napraviti "side undercut", koji je vidljiv u svakom trenu. Novi trend, koji je ujedno i vrlo praktičan jer će smanjiti količinu kose na glavi, je "undecut" kod vrata. Neke žene nisu stale samo tu, zanimljivi oblici i šare mogu vašoj frizuri dati poseban štih.