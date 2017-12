Tajne besprijekornog izgleda

Neke žene uvijek izgledaju kao da su uložile tonu novca i sate i sate u spremanje prije izlaska iz kuće.

Zapravo je vrlo vjerovatno da nisu cijelu platu spiskale na odjeću i kozmetiku, niti su se spremale duže od ostalih. Tajna njihovog izgleda krije se u nekoliko pravila kojih se pridržavaju. Otkrivamo vam neka od njih.

Planiraju

Odjevne kombinacije uvijek planiraju veče prije. Jutarnje odlučivanje o tome šta ćete obući može biti poprilično stresno, naročito ako niste tip osobe koji savršeno funkcioniše čim otvori oči. Dakle, najlakši način za dobitnu kombinaciju je pronaći kombinaciju veče prije.

Biraju udobnost

Njihov ormar ne ispunjava samo odjeća koja je posljednji krik mode, u stvari, najmanje takvih komada imaju. Odjeća koju kupuju i nose je ona koja laska njihovoj figuri i u kojoj se osjećaju udobno i ugodno.

Čuvaju obuću

Kako bi obuća što duže zadržala izvorni oblik, potrebno je brinuti se o njoj. Nosite brušenu kožu po kišnom vremenu? To je jedan od načina da ih nepovratno uništite, bez obzira na to koliko ste ih platili. Ako ste ih već kupili, sigurno vam se sviđaju i želite ih posjedovali što duže. Impregnacijski sprej koji vam prodavačice nude u trgovini nije samo marketinški trik. On zaista u određenoj mjeri štiti vašu obuću od vlage i mrlja.

Imaju "krpicu" za svaku priliku

Čista haljina i najlonke uvijek su spremne u ormaru i ne postoji prilika koja ih može iznenaditi. Najčešće je to mala crna haljina. Odaberite onu koja laska vašem obliku tijela, pristojne dužine koju možete nositi u baš svakoj situaciji.

Brinu o detaljima

Nakit ne mora nužno biti ni skupocjen, bitno da je statement komad koji će nadograditi čak i najjednostavniju kombinaciju.

Znaju gdje kupovati

Već su upoznale trgovine koje često imaju komade u njihovom stilu, takođe nisu podložne impulsivnoj kupovini i trendovima. Povremeno se tokom godine počaste nekim od komada koji je u trendu i sviđa im se, ali većina njihove odjeće su klasični komadi kupljeni na sniženjima po povoljnoj cijeni.

Ulažu u kozmetiku

Naglašena šminka i frizura je potrebna u posebnim prilikama, ali ne i svaki dan. Ulažite u preparativnu kozmetiku, njegujte lice, a kosa neka uvijek bude čista.