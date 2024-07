Trend japanki se vraća, ipak ljekari upozoravaju na opasnost od njih

Jednostavne ljetne papuče poznatije kao japanke imaju specifične kaišiće, a svoju slavu su dosegle u 2000-tim godinama. Sada se ponovo vraćaju na modnu scenu kao neizostavni modni dodatak.

Posljednjih nekoliko sezona, modni svijet svjedoči povratku trendova iz prošlosti, a jedan od njih koji smo primijetili kod trendseterki je povratak popularnosti japanki. Ipak, doktori preporučuju da se s ovom vrstom obuće previše ne opuštamo.

Japanke su postale sinonim za ljetnu obuću zbog svoje jednostavnosti, praktičnosti i prozračnosti. Njihov karakterističan dizajn s plastičnim kaišima i gumenim đonom pruža udobnost i olakšava kretanje, čineći ih idealnim izborom za opuštene ljetne dane. Međutim, današnji modni trendovi idu korak dalje, te se japanke sada nose u raznim prilikama, bez obzira na to da li su formalne ili neformalne.

Poznati u Cannesu prošetali u japankama

Naime, prošle godine u Cannesu, poznati su odlučili odreći se svojih potpetica na crvenom tepihu u korist japanki. Jedna od njih je bila i Jennifer Lawrence, koja je uz raskošnu crvenu haljinu s potpisom Diora kombinovala crne japanke.

Modni stručnjaci i dizajneri prepoznali su potencijal japanki kao stilskog dodatka i počeli su da ih kombinuju s raznim odijevnim komadima. Sada možete vidjeti japanke koje se nose uz lepršave ljetne haljine, farmerke, suknje, šorceve, ali i elegantne večernje haljine. Taj kontrast između ležernih i elegantnih elemenata čini japanke izuzetno zanimljivim modnim detaljem koji privlači pažnju.

Ljekari naveli opasne posljedice nošenja japanki

Ljekari upozoravaju da japanke nisu najbolji izbor za zdravlje naših stopala.

Doktor Paul Macaulay, poznatiji kao @paulthepodiatrist na TikTok-u, upozorava ljude da ne nose ravne japanke.

“Imamo veliki problem ovdje u Aziji jer svi stalno nose japanke. Nažalost, neki ljudi nisu spremni za to”, rekao je.

Japanke su na vrhu liste njegove najgore obuće.

“Biomehanička neravnoteža dovodi do povreda prekomjerne upotrebe kao što su plantarni fasciitis i zadnji tibijalni tendonitis”, dodao je on.

Ističe da japankama nedostaje podrška i sigurnost za stopalo.

“Neki ljudi, koji godinama nose japanke, mogu da dožive ukočenost prstiju”, upozorio je on, a zatim pokazao fotografiju stopala s uvijenim prstima.

“Nošenje cipela sa dodatnim kaišem oko pete može pomoći. Ljudi sa slabom pokretljivošću su u opasnosti da se spotaknu i padnu ako nose labave cipele poput japanki, a dijabetičari također trebaju biti oprezni. Kada nose japanke, mogu da se povrijede, što može dovesti do većeg problema kao što je inficirana rana koja može dovesti do amputacije ako se ne zbrine kako treba”, primijetio je on, prenosi N1.

Na kraju, kako kaže, japanke su dobre ako se nose na plaži ili koriste za šetnju po plaži, ali “uopšte nije preporučljivo hodati 5.000 do 10.000 koraka dnevno u njima”, piše Citymagazine.rs.

