Tri pravila za svakodnevnu njegu

Ako želite postići momentalni sjaj kože, onda poslušajte savjete celebrity kozmetičarke Džoane Čeh koja brine o izgledu Dženifer Eniston i Kristi Turlington Burns.

Jedna stvar je sigurna – njega kože počinje kod kuće i prije svega ovisi o tome kako i koliko redovno radimo svoju kozmetičku domaću zadaću. Slijede tri osnovna pravila za kućnu njegu kože koje vrijedi uključiti u svakodnevnu rutinu, a koja će vam dati zdravi i lijepi sjaj:

Masaža, masirajte svoje mišiće kao tijesto

Kada je riječ o kozmetičkom tretmanu, Czech kaže da je „najvažniji dio uvijek masaža. Sve se svodi na to da tretirate mišiće lica kao tijesto, pritišćete prste u tkivo i stišćete ga. To stimulira cirkulaciju, krv nosi kisik vašoj koži što ju odmah podigne, stvarajući mikro-oticanje u mišićima, zahvaljujući čemu će sve što kasnije nanesete mnogo lakše penetrirati jer će koža biti zagrijana.“ Preporuka je da se kućni kozmetički tretman lica započinje istezanjem prednjeg dijela prsa, od ramena do ramena, nakon čega treba masirati obje strane kičme, koliko god možemo dosegnuti rukom. „Kad masiram tokom tretmana, počnem od struka i pomičem se prema gore sve do korijena lubanje. Svi živci odgovorni za prednju stranu tijela nalaze se uz kičmu tako da je to dio tijela koji trebamo prvi masirati. To priprema teren za masažu lica koja slijedi. “Nakon toga, masirajte trapezni mišić koji se nalazi niz stražnji dio vrata pa prema ramenu i dolje uz kičmu, upravo onaj dio u koji obično gomilamo ogromne količine stresa, i pređite na tjeme kako biste maksimalizirali učinke i ujedno opustili napete mišiće.”

Dekolte, počnite njegu lica od bradavica

Ako vam je u fokusu njege kože samo lice, Czech smatra da jako griješite i njen moto glasi: „Uvijek počnite od bradavica i završite kod korijena kose“, što vrijedi za sve kozmetičke tretmane lica, od jutarnjeg čišćenja do večernje hidratizacije. „Silno je važno brinuti za dekolte jer u 70-80% slučajeva, ovo područje pokazuje znakove starenja prije samog lica te bi trebalo zapravo dobiti dvostruki tretman. Osim što biste trebale istim postupkom kao lice očistiti i dekolte, također koristite za to područje sve iste serume, tretmane i hidratantne kreme kao što koristite za lice.

Preparati, tretirajte kožu kao spužvu

U središtu je filozofije Joanne Chech: „Ključno je tretirati kožu kao da je spužva. Kad posmatrate kožu pod mikroskopom, uvećanu 10 000 puta, vidite masno tkivo i kolagenska vlakna kao i druge slojeve – ona jest spužva. I zato uvijek koristim tehniku pritiska i otpuštanja kako bih osigurala unos preparata u kožu.“ Kad nanesete formulu na kožu i pritisnete je sa sva četiri prsta, koža vam se mikroskopski otvori, i onda kad je otpustite, ona upija ono što je na površini. Bilo da je riječ o toneru ili serumu, preporuka je raširiti proizvod preko kože i polagano ga pritisnuti, zatim pustiti, a onda nježno kuckati vršcima prstiju kako biste bile sigurne da se sve upilo. Nakon toga možete nanijeti sljedeći sloj.