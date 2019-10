Tridesete iziskuju više pažnje za njegu lica

Jednom kada ste preživjeli dvadesete, u vašim tridesetim život vam često zna i dalje biti u neredu, ali taj nered nikako ne bi trebalo da uključuje vašu kožu. Tridesete su vrijeme stresa i hormonalnih promjena koje mogu uništiti izgled kože.

Hormoni rasta počinju se usporavati pa se koža ne regeneriše jednako brzo kao u vašim dvadesetim. Često se mogu pojaviti nepravilnosti u obliku cističnih akni, tamnih mrlja, ožiljaka od akni i sitnih bora koje prije nisu bili tu.

Tridesete su definitivno vrijeme da se ozbiljno prihvatite njege lica, ako već niste.

Koristite šminku namijenjenu vašoj koži

Mnogo žena izbjegava svakodnevno šminkanje kako bi koža disala, ali šminka zapravo može pomoći zaštiti vaše kože. Šminku bi trebalo smatrati proizvodom za njegu kože.

Budući da je oštećenje UV zraka broj jedan uzroka preranog starenja, većina ljudi zapravo ne nanosi dovoljno krema za zaštitu kako bi se pravilno zaštitila. Svaki dan bi trebalo, osim kreme s UV zaštitom, nanositi i tekući puder koji ima SPF faktor.

Drugim riječima, taj sloj šminke trebalo bi da vam služi kao dodatna barijera između vaše kože i njenog najgoreg neprijatelja - UV svjetla.

Nemojte zanemarivati vrat

Estetičari se slažu da s godinama postaje posebno važno tretirati vrat i dekolte. To su osjetljivija područja koja prva pokazuju znakove starenja. Vaše lice započinje od bradavica i završava se na liniji kose.

Vaš vrat zaslužuje svoj vlastiti korak u rutini njege kože. To znači da bi trebalo da nanosite jedan sloj hidratantne kreme na vaše lice, a zatim drugi potpuno novi sloj na prednji i bočni dio vrata. To će osigurati da vaš vrat dobije odgovarajući premaz hidratantne kreme i kreme za sunčanje, kako bi izgledao meko, glatko i bez oštećenja.

Neka krema za oči postane dio vaše rutine

S obzirom na to da područje oko očiju praktično nema uljne žlijezde i prvo je područje lica koje pokazuje starenje, važno je da se pravilno brinete o njemu. Zaštita ovog područja dobrom hidratantnom kremom za oči je od izuzetne važnosti. To ne znači da bi trebalo razmazivati kremu za oči po cijelom području ispod očiju, već da je treba nanositi samo na orbitalnu kost oko očiju, a to je kost upravo na vrhu vaših jagodice.

Nemojte koristiti maramice za čišćenje lica

U ranim dvadesetim sigurno vam se znalo desiti da nakon dobre noći i ne skinete šminku s lica, ali sad je vrijeme da čišćenje svog lica shvatite ozbiljno. Maramice za skidanje šminke dehidriraju vaše lice i šire prljavštinu po cijelom licu. Da i ne spominjemo to da one zapravo ne rade dobar posao čišćenja kože.

Umjesto njih odaberite nježni losion za čišćenje ili gel bez sulfata. Zatim dodatno očistite svoju kožu tonikom te pripazite da prilikom svakog pranja isključite grubo brisanje lica ručnikom kako ne bi došlo do širenja bakterija.

Počnite koristiti retinol

U tridesetim je važno započeti korištenje proizvoda protiv starenja.

Osim kreme za sunčanje, najbolji, dokazani sastojak za zaglađivanje teksture kože i sprečavanja stvaranje linija, bora i pora je retinol ili retinoid na recept kao Retin-A. U tridesetim možete početi s retinolom bez recepta u obliku seruma koji koristite tri do četiri puta sedmično.

Razlikujte dnevnu od noćne rutine njege lica

Mnogi ljudi u tridesetim padaju u naviku korištenja iste rutine za njegu lica ujutru i naveče, ali važno je shvatiti da su potrebe za dan i noć različite.

Tokom dana vaša koža je izložena UV zrakama i stresorima okoline koji vas postaruju, a noću koža prelazi u stanje regeneracije kako bi se oporavila od svega toga.

Stoga bi vaša jutarnja rutina njege kože trebalo da bude posvećena zaštiti kože, a vaša noćna rutina bi trebalo da se usredotočiti na podmlađivanje.

San

Kvote količine sna u vašim dvadesetim sigurno nisu bile zadovoljene i to je nesumnjivo uzelo danak na koži. Kozmetički san je vrlo važan, jer je noć vrijeme kada se koža popravlja, a što duže spavate, vaša koža ima više vremena za to.

Spavanje na satenskoj jastučnici takođe pomaže da se koža ne ljušti na jastuk i da se ne oblikuju bore tokom spavanja.