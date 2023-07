Trikovi naših baka za besprijekoran izgled kože lica

Vremena u kojima su živjele naše bake i tempo kojim danas živimo mi su neuporedivi - njihov život je bio težak, ali i nekako usporeniji i mirniji, dok se danas neprestano nalazimo u trci s vremenom te stalno imamo osjećaj da ništa ne stižemo.

A osim načina života i njega kože lica bila je poprilično drugačija, nije bilo toliko kozmetičkih proizvoda u ponudi, te su se nake za ljepotu kože mogle uzdati u tradicionalne recepte koji su bili, a i danas su, prava riznica korisnih beauty savjeta.

Takođe, ono što je vidljivo jeste da naše bake nemaju puno problema kada je zdravlje kože lica u pitanju, te su bore manje izražene, dok im je koža mekana i puna. Jedan od razloga za takvo stanje jeste zasigurno taj što nisu puno eksperimentisale sa kozmetičkim proizvodima, te znale šta stavljaju na svoju kožu. Manje hemije, manje miješanja raznih preprata i okrenutost ka prirodi najbolje opisuje rutinu njege kože lica koju su naše bake primjenjivale.

Takođe, postoji i nekoliko tradicionalnih recepata naših baka za besprijekoran izgled kože lica, a mi smo tri najbolja izdvojili u nastavku.

Maska za bore

Za ovu masku potrebna vam je jedna kašika ječmenog brašna, a zatim dodajte bjelanjak i malo meda. Na čistu kožu lica, prije spavanja, debelo namažite na mjestima na kojima su se ukazale bore i prekrijte masku maramom. Ujutro pamučnom rukavicom umočenom u mlako mlijeko očistite lice, a zatim isperite toplom vodom, a potom hladnom zbog bolje cirkulacije. Koža će biti blistava i mekana na dodir.

Nježno tretiranje kože lica

Jeste li znali da trljanjem kože lica možete prouzrokovati pucanje kapilara na koži? Kremu nanosite na lice dva puta dnevno i to odozdo prema gore kako biste licu istovremeno pružili masažu, ali ne zaboravite niti područje vrata koje prvo pokazuje znakove starenja.

Čišćenje lica sapunom

Naše bake će se složiti da je sapun najbolja umivalica za kožu lica, ali ono što je važno napomenuti jeste to da je većina sapuna koje su one koristile bila ručno rađena i to od provjerenih prirodnih sastojaka, pa je tako i mogućnost za iritacije ili isušivanje kože lica bilo svedeno na minimum. Ako imate priliku napraviti domaći sapun, onda ga definitivno testirajte i u njezi kože lica, samo je nemojte zaboraviti nahraniti hidratantnom kremom nakon čišćenja.