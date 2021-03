Trikovi uz koje će lak za nokte duže trajati

Nokte treba pravilno pripremiti za lakiranje što uključuje njihovo čišćenje, ali i nanošenje baznog i završnog sloja. Osim toga, dobro je nositi rukavice prilikom obavljanja nekih poslova.

Stručnjaci za manikir kažu da nokti uz nekoliko tajnih trikova uvijek mogu izgledati besprijekorno, kao da ste tek izašli iz salona, čak i kad se ne sjećate kada ste ga zadnji puta posjetili. Neke stvari zavise o proizvodima koje upotrebljavate - na primjer, o kvalitetnom ulju za njegu kutikule nokta, koje može ojačati nokat i učiniti ga manje sklonim listanju - no to nije dovoljno.

Evo šta trebate znati kako biste postigli to da vam nokti uvijek izgledaju njegovano:

Zašto lak za nokte često ne traje dugo?

Nekoliko je razloga za to, no to može zavisiti od kvalitetu laka za nokte koji koristite.

"S običnim lakom može se dogoditi da ste ga nanijeli pregusto, pa počne pucati čim se potpuno osuši", objašnjava Sireta Aron iz LeČett Nejlsa.

"S druge strane, gel bi se mogao trusiti ako udarite u nešto s noktom. Nokat će ostati na mjestu ako je stručno postavljen, no može se oštetiti", dodaje.

Ono što mnogi ljudi možda ne shvataju je to da je priprema nokta presudna ako želite da vam lak potraje. Ako nokat nije pravilno očišćen prije nanošenja laka, može biti ostataka ulja koji sprječavaju pravilno prianjanje laka, upozorava Britni Bojs, osnivačica Nejlsa iz LA-a. A ako nokte uređujete kod kuće, nikad ne biste trebali preskočiti sve korake koje treba obaviti prije i nakon lakiranja. uključujući nanošenje osnovnog i završnog sloja.

"Osim lakova za nokte u jednom koraku, kod kojih se naročito navodi da nisu potrebni osnovni ili završni slojevi, morate koristiti bazni lak koji pomaže da on bolje prianja uz vaš nokat", objašnjava Boyjs. Takođe, treba vam završni sloj, da zaštitite lak.

Režite i turpijajte nokte pravilno i - na kratko

Važno je sjeći nokte i turpijati ih tako da rubovi nisu neravni te da nema dijelova nokta koji mogu zapinjati za odjeću. Ako su nokti kraći, to može pomoći čak i da lak duže potraje, kaže Džesika Tong, ambasador brenda za lakove za nokte Smit & Kult. Naime, što su vam nokti duži, to su osjetljiviji na lomljenje tokom svakodnevnih aktivnosti, posebno ako su vam ruke često u vodi jer perete puno suđa ili veša.

Očistite nokte i uklonite ulje

Kod uređivanja noktiju važno je dobro očistiti kožicu oko noktiju i ukloniti višak. To će pomoći da na noktima ne bude ostataka ulja, što bi moglo omesti prianjanje laka uz nokat, kaže Darlene Sritapan, menadžer za obrazovanje u tvrtki OPI Sjeverne Amerike.

"Najbolji način pripreme je lagano odgurnuti kožicu, a zatim nokte očistiti visokokvalitetnim izopropilnim alkoholom", kaže ona.

Prije nanošenja laka dobro osušite nokte

Nakon svih priprema, operite ruke vodom i sapunom, pa ih temeljno osušite prije nego što počnete nanositi lak. Naši se nokti šire u vodi, objašnjava Bojs. Lak za nokte neće se dobro osušiti na mokrim noktima, pa kad se oni osuše, može početi pucati.

Nanesite nekoliko tankih slojeva laka

Kako bi spriječili da se lak brzo potroši, Aron preporučuje nanošenje nekoliko slojeva laka. U idealnom slučaju tri sloja, pazeći da nisu pregusti. Ako koristite gel lak, pazite da svaki sloj nanesete vrlo tanko i da se nokti prije svakog novog sloja dobro osuše.

Koristite komplet proizvoda

Mnogi lakovi dolaze u kompletu od tri proizvoda: Osnovni, lak i završni sloj. Ako je tako, važno je koristiti sva tri za postizanje željenih rezultata, napominje Sritapan.

Uključite hidratantnu naknadnu njegu

Kako bi vaš lak za nokte duže trajao, Sritapan savjetuje da vodite računa o nanošenju ulja za kutikule i kreme za ruke.

"Kad su koža i nokti suhi, to lako dovodi do listanja noktiju", kaže.

Nosite rukavice tokom obavljanja određenih poslova

Sritapan upozorava svoje klijente da nose rukavice prilikom obavljanja određenih poslova, poput pranja suđa ili rada u bašti.

"Nemate pojma koliko ovo može uticati na trajnost vašeg laka", kaže.

Izbjegavajte potapanje noktiju u vrućoj vodi

"Vruća kupka može biti primamljiva, posebno tokom hladnih zimskih mjeseci, ali pripazite da nokti ne ostanu predugo ispod vruće vode. Kad su vaši nokti potopljeni u jako vruću vodu duže vrijeme, to može dovesti do toga da se vlaga zavuče ispod laka, zbog čega će se on početi guliti", objašnjava Tong, prenosi Riders Digest.