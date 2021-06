Trikovi za njegu masne kože ljeti

Ljeto bi trebalo da bude bezbrižan period u kojem zabrinutost zbog masne kože ne bi trebalo da dođe u centar pažnje.

Kako bismo smanjili reaktivnost masne kože za vrijeme ljeta, istražili smo jednostavne i efektne trikove koji naglasak stavljaju na pravilnu njegu. Kako biste izbjegli probleme koji mogu nastati usljed nepravilnog tretiranja masne kože, usvojite nekoliko savjeta i vaša masna koža voljeće ljetne dane koliko i vi.

ZAMIJENITE TEČNI PUDER ZA MINERALNI U PRAHU

Tečni puderi se apsorbuju u gornje slojeve kože, ali masna koža prirodno dodatno luči sebum, što može rezultirati sjajem lica. Puder u prahu san je za masnu kožu jer mineralne formule daju lagan i postojan makeup look.

Drugim riječima, mineralna šminka djeluje bolje na masnu kožu.

KORISTITE SERUM UJUTRO I HIDRATANTNU KREMU NOĆU

Možda ste primijetili da vam koža postaje masnija od jutra do podneva. To nije samo vaša percepcija; to je naučno dokazano. Od trenutka kad se probudite sebum se povećava, a dostiže svoj vrhunac u podne. Tokom noći koža vam je u potpunosti u modu apsorpcije, bez obzira na godišnje doba. Iskoristite ovaj ciklus koristeći lagani serum u svojoj jutarnjoj rutini i spremite hidratantnu kremu za večernju beauty rutinu.

KORISTITE MINERALNU ZAŠTITU OD SUNCA

Sunčane kreme štite vašu kožu od UV zračenja na dva načina, tj. one apsorbuju energiju UV zraka i reflektuju UV zrake dalje od kože. Mineralne kreme za sunčanje uglavnom djeluju po drugom mehanizmu. Mineralnu kremu za sunčanje možete zamisliti kao milion mikroskopskih ogledala posloženih u misiji zaštite vaše kože od UV zračenja. Takođe, mineralne kreme za sunčanje imaju nekoliko osnovnih sastojaka, od kojih je jedan cinkov oksid koji djeluje i kao blago adstrigentno, što znači da isušuje dio sebuma koji vaša koža prirodno stvara.

VODOOTPORAN MAKEUP I BLOTTING PAPIRI

Uz dobru osnovu, nastavak vašeg makeupa neka bude vodootporna maskara. Blotting papiri upijaju višak ulja i tokom ljetne sezone postaju najbolji prijatelj masne kože.

PILING JE OBAVEZAN

Masna koža prirodno odbacuje loše ćelije sporije nego normalan tip kože.

Normalna stopa eksfolijacije kreće se između 25 i 30 dana za jedan cjeloviti ciklus. Kada se ovaj ciklus uspori, koža postaje sklona lomljenju. Takođe će vjerovatno izgledati vrlo masno jer se mrtve ćelije kože prilijepe za sebum. Povećajte piling tretmane tokom ljetnih mjeseci.