U sjedištu UNESCO održana modna revija Luj Vitona

Poznata modna kuća Luj Viton organizovala je u srijedu uveče modnu reviju u sedištu UNESCO u Parizu inspirisanu ljudskom ljepotom i ljepotom ljudske kože.

Modeli obučeni u odjeću u svim nijansama ljudske kože prošetali su oko ogromnog globusa na travi išaranoj prepoznatljivim simbolima kuće Luj Viton, prenosi AP.

"Ovo je omaž ljudskim bićima. Išlo se od crne do tamno smeđe boje, od smeđe i svijetlo smeđe do bež, pa onda malo sivkaste i na kraju do bijele boje", rekao je modni dizajner muške odeće Farel Vilijams o ovoj reviji.

Govoreći o krizi i sukobima koji bjesne širom svijeta Vilijams je podsjetio da se ispred zgrade UNESCO u Parizu jedne pored drugih vijore zastave svih zemalja svijeta, pa i onih koje su u sukobu.

Prema njegovim riječima, nikada ne bi smio ni da pomisli da ova revija može biti razlog da se ljudi ujedine, ali ona predstavlja ideju mira na poetski način.

"To je jedino što što mi možemo da uradimo", zaključio je Vilijams.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.