Van Gogova djela uskoro na Vans patikama

Jedna od najpoznatijih modnih brendova "Vans", koji najviše pratilaca ima među urbanom mlađom populacijom, odlučio se na saradnju sa Muzejom Vinsenta Van Goga iz Amsterdama.

Tvorci popularnog modnog brenda istakli su da su umjetnost i moda neraskidivo isprepleteni, ma koliko neki tu vezu smatrali kontradiktornom ili štetnom po samu umjetnost.

Nekada se umjetnost i moda uzajamno inspirišu, nekada kritikuju jedna drugu, a ponekad sarađuju na uzajamnu korist.

Cilj ove saradnje je da se na novim "Vansovim" modelima predstave radovi slavnog umjetnika koji će biti štampani na kačketima, jaknama i najuspješnijem proizvodu ove modne kuće - vans patikama.

Tvorci nove kolekcije istakli su da će modni brend svoju liniju predstaviti početkom avgusta.

Ljubitelji umjetnosti moći će na svojim odjevnim kombinacijama nositi djela poput čuvenih "Suncokreta", "Lobanje", "Starog vinograda sa ženom sa sela" i Van Gogov autoportret.

Sva ova djela biće vjerodostojno prikazana na odjevnim komadima, a uz njih će dolaziti i etikete na kojima će biti opisi svakog pojedinačnog rada Van Goga.

Nova saradnja "Vansa" i Muzeja Vinsenta van Goga otišla je i korak dalje, pa će tako osim prikaza djela velikog slikara biti prikazani i mali detalji koji daju poseban pečat ovoj kolekciji.

Tvorci najavljuju da će na đonovima patika biti prikazane Van Gogove četkice za slikanje, a jakne će sa unutrašnje strane imati print potpisa slavnog umjetnika.

The Vans x @VanGoghMuseum collection arrives soon. Sign up for updates and be the first to know at https://t.co/o9v7EpOPF7 pic.twitter.com/hRZturxpPJ