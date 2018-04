Veliki nos i obline su nedostaci koji nas čine lijepim

Svako od nas ima svoje nedostatke, potrebno je samo da ih prihvatimo i zavolimo. Poznate ličnosti su pravi primjer upravo toga te nas uče kako treba sami sebe da doživljavamo posebnim i jedinstvenim. Žene kao što su Tilda Svinton, Dženifer Lopez, Serena Vilijams imaju planetarnu popularnost, a svaka od njih ima i svoje mane s kojima se bori, ali su ih uspjele prihvatiti i postati definicija ljepote.

Svoju posebnost su objeručke prihvatile, zavoljele i upravo te svoje različitosti učinile prepoznatljivima i toliko obožavanim. Mane su vrline, a ove ljepotice upravo to iz dana u dan potvrđuju. Predivne, hrabre i inspirativne - ove nam žene daju snagu za rad na sebi i motivišu nas da se zavolimo upravo onakvima kakvi i jesmo: jedinstveni i prekrasni.

Tilda Svinton (57)

Katrin Matilda Svinton je američko-britanska filmska i pozorišna glumica, dobitnica "Oscara" te jedna od prvih dama koje nam padanu na pamet kada govorimo o ženama koje odbijaju biti kategorisane. Prepoznatljiva po svojoj androgenoj ljepoti i avangardnom izgledu, Tilda zna da ne postoji apsolutno niko poput nje. Upravo činjenica da je prihvatila i zavoljela svoj izgled čini je superinspirativnom i istinski prekrasnom.

Dženifer Lopez (48)

Jenifer Lin Lopez, svima poznata pod nadimkom J.Lo., američka je glumica, pjevačica, plesačica, muzička producentkinja i modna dizajnerka. Da pitamo bilo koga na svijetu po čemu je to J.Lo. prepoznatljiva, apsolutno smo sigurni da bi odgovor bio - po zadnjici! Prije 10-15 godina Dženifer je bila jedna od rijetkih žena koje su se svojom figurom pješčanog sata ponosile i, štoviše, na njoj izgradile karijeru. To se zove jedinstvena ljepota.

Serena Vilijams (36)

Čak i nakon desetina trofeja, medalja, priznanja, pobjeda, Serena se svijetu mora opravdavati za svoj izgled. Iako prečesto prozivana kao premuškobanjasta ili prenabildana, Serena je svima pokazala šta zaista znači voljeti svoje tijelo. U više navrata je s ponosom pričala o svojoj figuri i koliko voli svaki svoj mišić, jer je zaslužan za njene uspjehe. Uostalom, ljepota je u oku promatrača.

Kejt Bosvort (35)

Jeste li ikada primijetili da Kejt Bosvort ima oči različite boje? To je naslijedila od svojih roditelja, a službenim nazivom stanje se zove heterokromija. Kejt ima jedno plavo i jedno smeđe oko, a bez obzira na to je prekrasna. Nikada nije nosila sočiva kojima bi to sakrila, dapače jako često ih čak i namjerno ističe šminkom i stavlja u prvi plan.

Lea Mišel (31)

Sa svojim velikim nosom i nekonvencionalnim izgledom, Lea Mišel često je čula kako "nije dovoljno lijepa za TV", ali nikada nije brinula o tim komentarima. Iako bi mnoge žene na njenom mjestu već odavno operisale nos, Lea je oduvijek bila protiv toga. Kako je i sama u jednom intervjuu rekla: "Ne moraš izgledati kao sve druge cure oko tebe. Voli to što jesi."

Vini Harlou (23)

Mladi kanadski top model Vini Harlou proslavila se u američkom rijalitiju "America's Next Top Model by Tyra Banks" i to zbog svoje rijetke kožne bolesti. Vini je rođena s vitiligom, nasljednom kožnom bolesti kod koje se javljaju oštro ograničene bijele mrlje na različitim dijelovima tijela, uključujući i lice, u kojima dolazi do gubitka kožnog pigmenta. Od kako se Vini pojavila na malim ekranima, modna scena je apsolutno poludjela za njom. Od tada do danas, ona je zvijezda brojnih modnih kampanja, zaštitno lice za neke od najvećih modnih kuća i djevojka koja zna zašto je jedinstvena ljepota važna.

Lorde (21)

Novozelandska kantautorka hrvatsko-irskoga porijekla jedna je od rijetkih zvijezda koje s ponosom pričaju o svojim aknama i, štaviše, pokazuju ih! Otvoreno je rekla kako godinama ima problem s njima, ali da ih je naučila voljeti i da su sada one dio njenog izgleda.