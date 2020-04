Virus korona mijenja tok modnih revija

Virus korona već je, na mnogo načina, promijenio trećinu čitave planete. Mnoga važna kulturna, sportska i modna dešavanja pomjerena su zbog novonastalih okolnosti za neko bolje vrijeme, odložena za narednu godinu ili će biti održana u drugačijem obliku – a to je uglavnom onlajn.

Budući da su “Paris Fashion Week” za muškarce, kao i nedelje visoke mode otkazane, postavlja se pitanje kakva je budućnost modnih revija?

Kako je pandemija izazvala odlaganje Olimpijskih igara za narednu godinu, neizbežno je zapitati se na koji će način ova situacija promeniti modne revije najavljene za jun i jul ove godine. Naime, tri dana nakon objave o odlaganju Olimpijskih igara, upravni odbor “Fédération de la haute couture et de la Mode” objavio je da su pripreme za “Paris Fashion Week” muške odjeće koji bi trebalo da bude održan od 23. do 28. juna, kao i “Paris Haute Couture Fashion Week”, najavljen za period od 5. do 9. jula, za sada stopirane. Alternativa je u izradi, budući da je svima u interesu da se održavanje modnih revija nastavi.

Kao jedan od najmoćnijih svjetskih brendova, “Giorgio Armani” bio je prvi dizajner koji je preispitivao svoju modnu reviju jer su upozorenja o pandemiji ozbiljnije krenula krajem “Milano Fashion Week-a” u februaru. Veoma odgovorno, zamolio je goste da umjesto prisustva, pogledaju prenos revije uživo na internetu. Ako je modna industrija primorana da smišlja nova riješenja, ovaj Armanijev format je vjerovatno najprihvatljiviji, kao i ideja elegantno osmišljenih modnih filmova koji bi prikazivali kolekcije dizajnera.

“Filmovi koji zamjenjuju modne revije mogu biti veoma inspirativni i snažni, ali njihov uticaj nije isti kao kada uživo vidite odjeću nošenu na pisti”, tvrdi Mišel Gaubert, glavni industrijski dizajner zvučnih zapisa poput onih za “Chanel”, “Dior” i “Valentino”.

I zaista, sasvim sigurno nije isti utisak kada imate priliku da uživo vidite boje, materijale, dezene i modele na pisti i kada ih gledate na nekom ekranu.