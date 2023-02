Vitamin C, saveznik lijepe i zdrave kože lica tokom zime

Jedan od najvećih saveznika beauty rutine tokom hladnih mjeseci u godini svakako je i vitamin C, koji svojim svojstvima daje mnoštvo benefita za kožu.

Vitamin C je sastojak koji je zavladao proizvodima za njegu i osvježavanje kože te tako postao nezaobilazni dio beauty rutine žena širom svijeta. Većina vrhunskih kozmetičkih brendova osmislila je preparate, serume, kreme i fluide koji se oslanjaju na ovaj moćan sastojak te lokalnom primjenom pomažu u jačanju i očuvanju mladolike i blistave kože.

Dokazano je da vitamin C pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala u tijelu koji dovode do oksidativnog stresa te sprečava preuranjeno starenje kože i odgađa vidljive znakove biološkog starenja. Zbog oksidativnog stresa koža izgleda sivo i umorno, a vitamin C joj pomaže da održi mladolik i svjež izgled.

Vitamin C i hladni mjeseci

Ovaj moćni antioksidans i sastojak koji je od vitalne važnosti za stvaranje kolagena, obnavlja ćelije kože. Pored toga, podstiče izgradnju imuniteta s obzirom na to da pomaže u podsticanju stvaranja bijelih krvnih zrnaca koja su odgovorna za borbu protiv infekcija. Tokom hladnijih mjeseci naša koža postaje suva i manje otporna na vanjske uslove, a uz to našem tijelu nedostaju brojni minerali i vitamini koje treba da nadoknadimo na razne načine. Upravo zato vitamin C kao i te kako bitan sastojak beauty rutine, ali i prehrane postaje esencijalan za borbu protiv jesenjih i zimskih uslova.

Kako dodati vitamin C u beauty rutinu?

Vitamin C je prirodno sastojak brojnih namirnica koje možete dodati u prehranu. Neke od tih namirnica su zelje, agrumi, paprike, kivi, crna ribizla…

A ako od vanjskih uslova tokom zime, ali i početka proljeća želite zaštititi kožu lica, dodavanjem proizvoda ili seruma sa vitaminom C u beauty rutinu možete obnoviti oštećene ćelije kože. Uz taj benefit, vitamin C može vašoj koži lica pružiti i zdravu regeneraciju.

Ako se vaša beauty rutina sastoji od tri koraka - čišćenja, tretmana i hidratacije, vitamin C bi trebalo da se nađe na drugom mjestu, prije hidratacije kože. Brojni dermatolozi preporučuju korištenje vitamina C naveče, prije spavanja, kako bi tokom prirodne reparacije kože, koja se događa dok spavate, vitamin C mogao dati svoj doprinos.