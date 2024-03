Vitamini koji su odgovorni za blistav ten

Njega kože treba da bude jedan od prioriteta kada je u pitanju vaše zdravlje.

Da biste kožu održali zdravom, preporučljivo je izbjegavanje izlaganja ultraljubičastim zracima i korišćenje zaštitne kreme za sunčanje.

Ali nemojte potpuno izbjegavati sunce. Samo 10 do 15 minuta dnevnog izlaganja pomaže u proizvodnji vitamina D, koji je jedan od najneophodnijih vašoj koži.

Uzimanje vitamina D, ali i nekih drugih vitamina, pomoći će u smanjenju crvenila, bora, suve kože i tamnih fleka na tijelu.

Vitamin D

Vitamin D se najčešće stvara kada vaša koža upija sunčevu svjetlost. Holesterol se zatim pretvara u vitamin D, koji ide u jetru i bubrege, koji nastavljaju prenos u tijelu kako bi stvorili zdrave ćelije. Posebno igra važnu ulogu u tonusu kože, a može pomoći i u liječenju psorijaze.

Institut Linus Pauling na Državnom univerzitetu Oregon preporučuje dnevni unos vitamina D od 600 univerzalnih jedinica (IU) dnevno.

Veće doze se preporučuju osobama starijim od 70 godina i trudnicama. Osim izlaganja suncu, vitamin D možete povećati konzumiranjem žitarica, soka od pomorandže i jogurta, lososa, tunjevine i bakalara.

Vitamin C

Vitamin C se nalazi u visokim nivoima u spoljašnjim i unutrašnjim slojevima kože. On može da pomogne u proizvodnji kolagena. Na ovaj način pomaže u održavanju zdrave kože. Oralno uzimanje vitamina C može da poveća efikasnost krema za sunčanje.

Pomaže u liječenju oštećene kože i u nekim slučajevima smanjuje pojavu bora. Adekvatan unos vitamina C takođe može pomoći da se popravi i spriječi suva koža. Jedite više citrusnog voća, ali i druge namirnice bogate ovim vitaminom, poput brokolija, spanaća i jagoda.

Vitamin E

Kao i vitamin C, vitamin E je antioksidans. Njegova glavna funkcija u njezi kože je zaštita od oštećenja od sunca. Vitamin E apsorbuje ultraljubičasto svjetlo koje može spriječiti tamne mrlje i bore.

Normalno, tijelo proizvodi vitamin E kroz sebum, masnu supstancu koja se emituje kroz pore kože. U pravom balansu, sebum pomaže u održavanju kože i sprječava isušivanje.

Vitamin E takođe pomaže u liječenju upale kože. Ako vam nedostaje vitamin E, preporučljivo je da konzumirate orašaste plodove, sjemenke i koristite suplemente koji ga sadrže.

Vitamin K

Vitamin K je neophodan u procesu zgrušavanja krvi u tijelu, što pomaže tijelu da zacijeli rane, modrice i područja zahvaćena operacijom. Takođe, smatra se da osnovne funkcije vitamina K pomažu kod određenih stanja kože, kao što su strije, ožiljci, podočnjaci i proširene vene, prenosi Klix.ba.

Vrlo često može biti sastavni dio različitih krema za kožu jer tretira različita stanja kože. Međutim, možete ga naći u namirnicama kao što su: kelj, zelena salata, boranija, spanać i kupus.

