Vitaminom C protiv podočnjaka

Ako se svakodnevno budite s podočnjacima ispod očiju, dodavanje ovog jednog sastojka u vašu noćnu i jutarnju rutinu riješiće taj problem, a to je - vitamin C!

Šta je vitamin C i kako on djeluje?

Vitamin C je antioksidant koji poboljšava imunitet i liječi razne zdravstvene probleme. Naše tijelo ne proizvodi vitamin C, ali on se nalazi u raznim namirnicama kao što su krompir, rajčica, brokula i naravno, narandža i limun.

Jednostavne maske za lice koje možete napraviti od ostatka hrane! Kako biste se riješili svojih podočnjaka sve šta trebate napraviti je iscijediti malo limunovog ili narandžinog soka na vatu. Zatim ujutro i naveče vatom utrljajte limunov sok na podočnjake i vaša koža biće osvježena i vaši podočnjaci će nestati. Ne samo da ćete se riješiti vaših podočnjaka, vaša koža će biti mekana i usporićete starenje i nastanak bora, piše msn.com.

(vecernji.hr)