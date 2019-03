Vrijeme je da baloneri zamijene kapute

Proljeće kalendarski počinje danas, a nema sumnje da ćemo za nekoliko dana tople, vunene materijale zamijeniti lepršavijim i prozračnijim inačicama, a u prvi red ormara, umjesto kaputa, dodaćemo kožne jakne, jeans modele, baloner, ali i mantile izrađene od satena te kardigane.

Nekoliko varijanti savršene proljećne jakne omogućuje da svaka zaljubljenica u modu, nezavisno od svog stila, pronađe komad baš po svojoj mjeri.

Ako volite klasiku, baloner u krem boji i kožna jakna idealni su za vas, dok će romantičarke prve tople dane provesti odjevene u lagane mantile u neutralnim nijansama koje imaju i pojas.

Prvi proljetni dani sjajan su motiv da iz ormara izvučete i jakne od brušene kože, ali i vaše blejzere. Ako ste i vi u potrazi za jaknom koju ćete nositi kroz naredni mjesec, ovo su neki od prijedloga.

Baloneri

Prve proljetne kolekcije istakle su nove modele balonera u prepoznatljivim nijansama bež boje koje će odlično zaokružiti proljećnu garderobu i svakodnevne kombinacije.

Iako će se unutar ponude luksuznih modnih kuća, ali i onih pristupačnijih brendova uvijek naći klasični modeli strukturisanog izgleda s dvostrukim kopčanjem i kaišem koji naglašava struk, novi trendovi na high street sceni ovog proljeća istaknuće i odlične oversized modele te lagane balonere koji će popularnom klasiku donijeti moderni pomak i dati novu ulogu unutar modnog svijeta.

Vjerovatno jedan od najlakših načina da nosite baloner ovog proljeća jeste da ga kombinujete sa farmerkama. Ukoliko vam je cilj da privučete pažnju, onda je za vas idealan crveni baloner. On izgleda tako moćno, to moraju priznati čak i one žene koje nisu ljubitelj ove vatrene nijanse, a može se dobro iskombinovati sa mnogobrojnim komadima garderobe neutralnih boja.

Karirani mantil

Jedan od onih must have komada u svakom ormaru koji morate imate ove sezone je i karirani mantil. Dobro će doći i mantili u pastelnim bojama, lepršavi modeli, kao i malo drugačiji modeli sa zanimljivim detaljima. Mantil možete nositi u svim mogućim kombinacijama, savršen je za poslovne kombinacije i lako će im dodati elegantan ili strog dodir, ali isto tako i u onim sportskim sa patikama ili šik u kombinaciji sa laganim cvjetnim haljinama.