Zanimljive činjenice o kosi koje možda niste znali: Da li šišanje ubrzava njen rast?

Iako dosta pažnje posvećujemo njezi kose, gotovo nikada se ne zapitamo od čega se sastoji, od čega zavisi njena gustina ili koliko je izdržljiva.

U nastavku pročitajte nekoliko zabavnih činjenica o kosi koje vjerovatno do sada niste znali:

Gustina kose može zavisiti od njene prirodne boje

Ljudi u prosjeku imaju oko 100.000 folikula na glavi. To znači da na njihovoj glavi može da izraste oko 100.000 vlasi. Što više folikula ima na glavi, to je kosa gušća, a pretpostavlja se da možda postoji neka veza između prirodne boje kose i broja ovih folikula.

Na primjer, veća je vjerovatno da ljudi sa smeđom ili plavom kosom imaju gušću kosu nego ostali.

Ljudi sa crnom kosom su na drugom mjestu, dok ljudi sa prirodnom crvenom kosom obično imaju najmanje folikula.

Naravno, ovo se ne odnosi na sve ljude i potrebna su dodatna istraživanja, ali je ipak moguće da boja kose određuje broj folikula, odnosno gustinu kose.

Šišanje kose ne ubrzava njen rast

Uz skraćivanje, kosa će izgledati gušće i zdravije, ali to neće ubrzati njen rast. Međutim, može vam se činiti da vam kosa brže raste iz prostog razloga – kada uklonite procvjetale vrhove vlasi, dužina kose postaje sve očiglednija.

Ljudi se najčešće rađaju sa crnom ili tamno smeđom kosom

Većina ljudi na planeti ima crnu ili tamno smeđu kosu – od 75 do 84 procenta. Oko 11 odsto ljudi rađa se sa svjetlijom smeđom kosom, a oko 3 procenta sa plavom kosom.

Samo oko dva odsto stanovnika zemlje ima prirodnu crvenu kosu, prenosi crnobelo.rs.

Naša kosa je veoma izdržljiva

Jedna vlas naše kose može da izdrži težinu od oko 99 grama. 100.000 vlakana, koliko ima jedna prosječna osoba, moglo bi da izdrži i do 10 tona.

Kosa se sastoji od mrtvih ćelija

Kosa, ali i sve dlake na našem tijelu, zapravo su mrtve ćelije. Korijen dlake se formira ispod površine kože u folikulima. Kako dlaka nastavlja da raste, ona izlazi iz folikula i pojavljuje se iznad kože. I čim se pojavi iznad površine kože, ćelije u dlakama više nisu žive. Baš zbog toga ne osjećamo bol kada šišamo kosu.

Kosa raste oko centimetar mjesečno

Brzina kojom kosa raste varira i može zavisiti od raznih faktora kao što su zdravstveno stanje, ishrana ili njega kose. Međutim, u prosjeku, naša kosa raste oko jedan centimetar mjesečno, odnosno 12 centimetara godišnje.

Nema dokaza da kosa brže raste ljeti

Postoji vjerovanje da u ljetnjim mjesecima naša kosa brže raste, ali navodno nema dokaza koji bi to potvrdili. Veće izlaganje suncu i češće ispijanje vode mogu imati određenog uticaja, ali je to minimalno i beznačajno. Pored toga, pošto ljeti kosa posvijetli od sunca, to može stvoriti iluziju da ljeti raste brže.