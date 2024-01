Zašto generacija Zed izgleda starije od milenijalaca?

Kako se najstariji pripadnici generacije Y (milenijalci) približavaju srednjim 40-im godinama, mnogi su ostali zbunjeni time kako ta generacijska grupa stari mnogo sporije od generacija prije i poslije njih.

Zdravija ishrana, bolja saznanja o njezi tijela i kvalitetnija šminka razlozi su zbog kojih osobe rođene između 1980. i 1997. izgledaju mlađe nego starije generacije kada su bile u istom dobu, piše Dejli mejl.

Ovaj trend, međutim, nije se nastavio na generaciju Zed (osobe rođene od 1998. do 2012.), mlade u dvadesetim godinama života, koji stare "drugačije".

Milenijalci su naučili kako da koriste dobre tehnike za njegu kože još u svojim kasnim tinejdžerskim i 20-im godinama, dok je generacija Z možda bila previše izložena tim tehnikama i počela je da koristi proizvode na neispravan način, što je podstaklo njihovo prerano starenje.

Stručnjaci za estetiku objasnili su da su ljubav prema vejpingu, izlaganje plavom svjetlu i prerano posezanje za nehirurškim antiejdžing zahvatima, takođe, razlog zašto slavne osobe i influenseri u kasnim tinejdžerskim i ranim 20-ima izgledaju decenijama stariji od onih u 30-im godinama i nadalje.

Zašto milenijalci ne stare?

"Pretjerana upotreba ili nepotrebno nanošenje filera i botoksa u mladom dobu može uticati na prirodni razvoj lica, uzrokujući da mlađe osobe izgledaju starije nego što jesu", kaže doktorica Raša Rakšani-Mogadam.

Ona dodaje da milenijalci imaju povećanu svijest o njezi kože i ishrani, u poređenju sa prethodnim generacijama, a često uključuju sveobuhvatniji holistički pristup sopstvenom blagostanju.

"Ova promjena uključuje veći naglasak na prevenciju u njezi kože i fokus na uravnoteženu ishranu", istakla je ona.

Ovaj fenomen su primijetili i mnogi korisnici društvenih mreža, pa na TikTok-u često raspravljaju o tome "zašto milenijalci izgledaju mlađe od generacije Zed". Tema "Zašto milenijalci ne stare", na primjer, ima više od 20 miliona pregleda na TikTok-u.

Forumi Quora i Reddit, takođe, puni su teorija o tome zašto milenijalci izgledaju tako mlado. Stotine ljudi postavilo je isto pitanje i na društvenoj mreži X. Neki su se šalili da je to zato što "milenijalci pate od depresije pa manje izlaze, što znači da njihova koža nije izložena suncu".

"Drijemamo popodne, imamo morbidan smisao za humor..."

Neki navode da odrastanje uz društvene mreže i mobilne telefone sa kamerama znači da su milenijalci svjesniji svog imidža od ranijih generacija, pa se drže mladalački.

Starenje generacije Z djelimično bi moglo da bude posljedica veće konzumacije nikotina u tinejdžerskim godinama i ranim 20-im.

"Milenijalci stare drugačije od drugih generacija. Izgledaju ili prestaro ili pak premlado za svoje godine. Sve novije generacije izgledaju prestaro", kaže Džordan The Stallion, zvijezda TikTok-a iz generacije Z.

Mnogi ljudi su komentarisali njegovu objavu i složili se s njegovim riječima.

"Mi ne starimo, jer drijemamo popodne i imamo morbidan smisao za humor, smijemo se svemu", rekao je jedan komentator.

Influenserka Džesi Grinvud, koja je blizu 40. rođendana, kaže da joj stalno govore kako "ne izgleda kao da ima toliko godina". Ona smatra da je to zato što je normalno starenje rezultat "patrijarhalnog ugnjetavanja", a milenijalke više "čuvaju svoju energiju".

Botoks, fileri, solarijumi...

"Nije neuobičajeno vidjeti 18-godišnjakinje sa filerima za usne. Imamo 20-godišnjakinje koje koriste botoks i filere, polutrajnu šminku za obrve i usne. Sve to u kombinaciji može vas učiniti starijim, ali zapravo kad jednom krenete tim putem, jako je teško ponovno biti potpuno prirodan, pogotovo kada počnu 'afirmacije' na društvenim mrežama", rekao je za Dejli mejl dr Ros Peri, medicinski direktor Cosmetics Skin Clinics, prenosi Politikin magazin.

Kako navodi, u kombinaciji sa stilom života i faktorima okoline, ponovo je postalo moderno imati preplanuo ten, tako da je korišćenje solarijuma u porastu.

"To znači ne samo izlaganje riziku od raka kože nego će se i prerano starenje događati daleko brže", objašnjava Peri.

Amiš Patel, nagrađivani stručnjak za estetiku i njegu kože u kozmetičkoj klinici Intrigue, dodaje:

"Znamo da životni stil, takođe, ima uticaja na proces starenja - vejping, pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, loša ishrana, slaba zaštita kože od sunca. Sve to utiče na vašu kožu, pa ako rano razvijete loše navike, logično je da ćete brzo početi da starite. Razvijanje dobrih navika za njegu kože je važno i ne mora da bude previše komplikovano ili skupo za generaciju Z. Pretjerani trend napunjenih obraza i usana, takođe, iskrivljuje lice i prikriva prirodnu mladolikost koju posjedujete u 20-im godinama. Može vas učiniti mnogo starijim nego što zapravo jeste", zaključuje Patel.

Odrastanje na društvenim mrežama

Vodeći londonski estetski stručnjak dr Džouni De Suza, smatra da odrastanje na društvenim mrežama doprinosi ovom efektu. Dok su milenijalci prva generacija koja je odrastala na internetu, generacija Zed ima društvene mreže u svojim životima od djetinjstva, što povećava nesigurnost i podstiče više kozmetičkih tretmana i zahvata.

"Oni se podvrgavaju estetskim tretmanima u ranijoj dobi, uključujući dermalne filere, pa čak i plastične operacije koje često mogu iskriviti izgled, kako bi ostvarili svoju nerealnu ambiciju da izgledaju poput svojih idola", kaže De Suza.

Životni stil, takođe, ima utcaja. Dok milenijalci, često nazivani "velnes generacija", piju i puše manje od bilo koje druge generacije, generacija Z puši više od bilo koje starosne grupe.

Šta više, izvještaj organizacije Action On Smoking And Health pokazuje da je 2023. godine sedam odsto tinejdžera u dobu od 11 do 17 godina koristilo vejp u poređenju sa 3.3 odsto 2021. i 4.1 odsto 2020. godine.

Konzumacija alkohola i upotreba nikotina imaju uticaj na kožu i doprinose preranom starenju. Imaju isti učinak kao povećana količina prerađene hrane ili rafinisanog šećera.

Neki ljudi, takođe, vjeruju da je stres činilac preranog starenja, zajedno s činjenicom da generacija Z obično provodi više vremena pred ekranima nego prethodne generacije. Sjedilački način života sa manje svježeg vazduha i fizičke aktivnosti, takođe, mogao bi da bude faktor, kažu stručnjaci.

"Milenijalci su poznati kao generacija koja se zanima za svoje zdravlje i blagostanje. Oni jedu više svježeg i smrznutog povrća od drugih generacija i kupuju više organske hrane. Osim toga, milenijalci troše više na njegu kože od bilo koje druge generacije. Oni su jedna od prvih generacija koja je imala pristup boljim proizvodima za njegu kože", objašnjava dr Glin Estebanez.

Društvene mreže poput TikTok-a, takođe, igraju veliku ulogu. Najnoviji TikTok trend "filter za starenje" otkriva nezdrav stav generacije Z prema starenju.

Generacija Z je od ranog djetinjstva upoznata sa društvenim mrežama, gdje je edukacija o kozmetičkim postupcima, trendovima i njezi kože protiv starenja na dohvat ruke.

