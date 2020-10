Zašto je obavezno prije treninga skinuti šminku?

Svakodnevni dio naše bjuti rutine je stavljanje šminke kako bi istakli svoje atribute i sakrili sitne nedostatke.

To je apsolutno prihvatljivo, ali kakva je situacija kada je u pitanju odlazak na trening?

Činjenica je da u vremenu kada društvenim mrežama dominiraju savršene fotografije iz svih sfera života, pa čak i one s putovanja na kojima su dame full našminkane čak i na plaži, ostati dosljedan sebi nije ni malo jednostavno. Ali, to nije baš pametna ideja. U nastavku vam donosimo tri razloga zbog kojih odlazak na trening sa šminkom nije nikako dobra ideja.

Ne dopuštate tijelu da se oslobodi od toksina

Dok vježbate dolazi do znojenja, odnosno do izbacivanja vode iz tijela. S obzirom na to da se koža znoji, neophodno je vodi i toksinima omogućiti da napuste naše tijelo. Ako ste našminkani, onemogućavate ovaj proces.

Začepljene pore

Druga loša stvar koja će vam se dogoditi ako imate šminku na licu dok vježbate je opasnost od prodiranja iste u vaše pore i njihovo začepljivanje. Kozmetika koja nam služi za šminkanje je kreirana tako da se ne upija u kožu, kao što je to slučaj s kremama za lice. Ali, zbog povišene temperature tijela dok vježbamo, koža našeg lica se ponaša kao spužva i upija sve što joj dođe pod ruku.

Proširene pore

Treća i vjerovatno najstrašnija činjenica za sve dame je ta da pri nošenju pudera na licu tokom treninga, utičete na proširenje pora. Širenje pora je proces bez povratka pa dobro razmislite sljedeći put kada krenete na trening sa šminkom.

(Wall.hr)