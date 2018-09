Zašto kosa ne treba dugo da bude mokra?

Većina ljudi izlaze iz kuće prije nego što dobro osuše kosu, a to nije preporučljivo.

Kad je kosa mokra, voda dolazi do folikula koje pritom povećavaju svoj volumen do 30 odsto. Čestim povećavanjem i smanjenjem obima, folikul puca te se tako uništavaju vlasi.

Kad je kosa mokra, molekularna struktura joj se počinje mijenjati. Voda se upija preko tvrdog vanjskog sloja vlasi kutikula i prodire u korteks, koji tom prilikom otiče. To znači da korteks trenutno gubi snagu i teže drži težinu mokre kose.

Inače, vlas kose se pretežno sastoji od bjelančevine keratina, cilindričnog je oblika, te ima tri sloja – kutikulu, korteks i medulu, gdje je kutikula vanjski sloj, korteks srednji i medula unutrašnji sloj vlasi. Korijen leži zaštićen ispod površine u cjevastom ulegnuću kojeg nazivamo folikul.

To je zapravo ulegnuće epiderme (površinskog sloja kože) u dermu (unutarnji sloj). Kad je kosa mokra dio vode se probija do folikula te je on sposoban upiti vode do 30 posto svoje vlastite težine. Što duže je folikul mokar, sve više natiče. Budući da se folikul više puta iznova suši pa potom ponovo upija vodu iz kose, počinje pucati, trajno oštećujući korijen kose.

Dakle, najbolje je nakon pranja kosu što prije osušiti.