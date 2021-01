Zašto maramice za uklanjanje šminke nisu dobar izbor?

Dermatolozi upozoravaju da maramice za skidanje šminke treba izbjegavati jer nanose veliku štetu koži lica!

Postavite pitanje bilo kom stručnjaku za njegu kože "šta je osnova zdravlja kože i dobra rutina njene njege", odgovor koji ćete dobiti je "čišćenje lica". Pravilno čišćenje, dodaćemo.

Međutim maramicama za skidanje šminke ne postižete ono što ste zamislili. Iako može djelovati kao da ste sa njima skinuli svu šminku i prljavštinu, to se ne događa kada ih upotrijebite.

Zašto su maramice za lice pogrešan izbor?

Kako bi uklonili svu šminku i prljavštinu s lica poželjno je da koristite mlijeko za skidanje šminke i tupfere. Nakon upotrebe ovih tradicionalnih sredstava za čišćnje lica slijedi umivanje nakon čega imate čisto lice, što sa maramicama za lice nije slučaj. One ostavljaju tanak sloj na koži koji je čini ljepljivom i samim tim to dovodi do začepljenja pora i stvaranja mitisera.

Najčešće pitanje koje dermatolozi postavljaju svojim novim pacijentima koji se bore sa aknama i mitiserima na licu je "šta koristite za uklanjanje šminke sa lica".

Praktične su, priznajemo, staju u svaku torbu i jednostavnije je imati ih pri sebi nego mlijeka i tupfere za skidanje šminke. Međutim vaša koža će vam biti zahvalna ako ih ne budete koristili. Maramice za lice su poput tajnog neprijatelja u svijetu njege kože; čini se da rade ono što bi trebalo, a ustvari samo razmazuju prljavštinu po licu.

Sastav maramica

Kako bi bolje razumjeli problematiku oko maramica za skidanje šminke sa lica, treba da se osvrnete na njihov sastav.

One obično sadrže značajan procent konzervansa kako bi se na njima spriječio rast bakterija i gljivica, budući da su stalno izložene vazduhu. Konzervansi s druge strane su poznati po tome što izazivaju iritacije na osjetljivoj koži.

Ekološki neprihvatljive!

Maramice za skidanje šminke su napravljene za jednokratnu upotrebu što znači da nisu baš prijateljski naklonjene prema životnoj sredini. One se izrađuju od poliestra ili polipropilena koji su zapravo oblik plastike.

