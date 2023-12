Zašto nekad parfemi brzo "ispare" sa kože

Šta to utiče na trajnost parfema pa se ne zadržava na našoj koži tokom dana?

Nanošenje parfema nije tako jednostavno kao što vam to možda djeluje. Pogrešno nanošenje parfema dovešće do trošenja nepotrebno velike količine ili do nanošenja prevelike količine parfema.

Bez obzira na to da li imate svoj omiljeni parfem kojem ste vjerni, ili volite da isprobavate različite mirise, vjerujemo da je svima cilj isti - da besprekorno mirišete i da miris što duže ostane na vašoj koži.

Ukoliko vaš parfem brzo ispari sa kože, vjerovatno ne radite sve kako treba da bi miris duže trajao. Šta utiče na trajnost mirisa i koje greške vas sprečavaju da uživate u omiljenom parfemu tokom cijelog dana.

Zašto parfem brzo ispari sa kože:

1. Trljate parfem

Intenzitet mirisa u velikoj mjeri zavisi od područja na koje ga prskate. Tipično, stručnjaci savjetuju nanošenje parfema na zone pulsiranja: vrat, zglobove, koljena i laktove.

Međutim, ne treba da trljate kožu nakon nanošenja parfema. Trenje sprečava da se parfem prirodno otvori na koži – molekuli aromatičnih supstanci se brzo uništavaju, zbog čega aroma biva manje intenzivna.

2. Prskate parfem preblizu

Ne prskajte parfem blizu kože! Jedan od najboljih načina nanošenja mirisa je “parfemski oblak”.

Raspršite parfem ispred sebe i uđite u mirisni oblak koji će vam zaokružiti cijelo telo aromom. Ova tehnika je najpogodnija za nanošenje parfema i toaletne vode.

3. Parfem nije pogodan za vaš tip kože

Suva koža intenzivnije “upija” aromu, a ona brže gubi na intenzitetu. Ali to ne znači da onima sa suvom kožom treba češće da obnavljaju parfem – dovoljno je da prije prskanja arome nanesete hidratantni losion ili kremu bez mirisa. Na ovaj način parfem će duže ostati na koži i postepeno se razvijati.

Takođe možete produžiti trajnost mirisa pomoću vazelina ili gustog balzama za usne. Nanesite proizvod na područja na koja obično prskate miris. Najbolje vrijeme za nanošenje parfema je odmah nakon tuširanja, kada je koža dovoljno hidrirana. Tako će parfem bolje prijanjati na kožu i trebaće mu duže da se otvori.

4. Nepravilno skladištenje

Na trajnost i kvalitet parfema utiču temperatura, vlažnost i sunčeva svjetlost. Najbolje mjesto za čuvanje parfema je tamni orman ili komoda, dalje od uređaja za grijanje.

Visoke ili preniske temperature, visoka vlažnost i sunčeva svetlost uništavaju aromu, zbog čega se vremenom miris može čak i promijeniti i nećete prepoznati svoj omiljeni parfem.

5. Izabrali ste pogrešan miris

Temperatura i vlažnost vazduha utiču ne samo na kvalitet arome, već i na njen razvoj i zvuk.

Lagani cvjetni i citrusni parfemi biće gotovo neprimjetni u hladnoj sezoni, dok će se tople orijentalne kompozicije, naprotiv, zimi i jeseni otvarati mekše i duže vas oduševljavati svojim bogatim tragom, prenosi Lepotaizdravlje.rs

