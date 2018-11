Zavolite naočare: Spas za oči, ukras za lice

Komentari: 1

sasas

Ne dozvolite da vas odmah prevare pa da uzmete naočare. Dobro razmislite. To je veliki biznis. Njima je u cilju da vam prodaju robu, a to da će vam naočare popraviti vid je obična laž. Mome djetetu su propisali naočare, ja sam mu ih čak i kupio, ali nisam mu dao da nosi dok se dobro ne raspitam i proučim. Posle toga ih nikada nije ni nosio jer sam se uvjerio da je to u većini slučajeva prevara. Prošle su dvije godine i dijete uopšte nema nikakvih problema. Kada jednom počnete da nosite naočare nikada ih više nećete skinuti.