Zbogom, peglanje: Haljine na preklop koje su otporne na gužvanje

​Jeste li čuli za japansku tkaninu GoWeave? Riječ je o materijalu koji je otporan na gužvanje te ga nije potrebno peglati, a može se prati u mašini za veš.

Upravo od ovog laganog materijala poznati američki brend Everlane radi ženstvene haljine koje su postale pravi hit u svijetu.

Nedavno su izbacili na tržište haljine na preklop s tričetvrt rukavima do koljena i džepovima na boku koje dolaze u brojevima od 0 do 16, odnosno u veličinama od XS do L veličine.

Dostupne su u crnoj, plavoj, maslinastozelenoj i boji mente, a prodaju se po cijeni od 110 američkih dolara.

U njihovoj ponudi od ovoga se materijala mogu naći i nešto duži modeli bez rukava, mini haljine kratkih rukava te klasične slip haljine u vrlo sličnoj paleti boja.

Ljubitelji klasičnog stila itekako su upoznati s Everlaneom. Njihove torbe za kupovinu rado nosi i Megan Markle, dok Anđelina Džoli ne može bez njihovih balonera u bež boji te kožnih cipela ravnih peta.