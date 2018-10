Želite li lijepo stariti, promijenite životne navike

Starenje je proces koji je nemoguće zaustaviti, ali uvijek nailazimo na primjere ljudi koji stare bolje od drugih.

Pritom ne mislimo na holivudske zvijezde nego na obične ljude koje srećemo u gradu. Koja je tajna njihovog "gracioznog2 starenja?

Četiri životne navike su ključne kako bi naša koža ostala što zategnutija kako nas stižu godine, a "Women’s Health" je, uz pomoć dermatologinje Purvishe Patel, otkrio koje su to navike.

Spavate na licu

Ako spavate na licu, gravitacija će napraviti svoje i povući tekućinu iz vaših lica prema dolje. Potaknut ćete i gubitak kolagena, a onda dolazi do nepoporavljivih posljedica. Koža će s vremenom i gubitkom kolagena krenuti s opuštanjem, čime ćete se činiti stariji nego što to uistinu jeste.

Ne perete lice prije spavanja

Nije neuobičajeno da žene zaborave skinuti šminku prije spavanja, ali svakako je to korak koji želite poduzeti prije odlaska u krevet. Neophodno je za uklanjanje prljavštine, znoja i šminke skupljenih tijekom dana na vašem licu. Pore se začepljuju i koža teže diše, a ako imate masnu kožu, ovime ju samo činite još masnijom.

Previše proizvoda za kožu

Od viška glava ne boli, kažu, ali u ovom slučaju to nije istina. “Proizvodi koji sadrže retinol koriste se za sprječavanje bora, a kada se pomiješaju s benzoil peroksidom u borbi protiv akni, to može učiniti vašu kožu suhom i povećati iritaciju kože", kaže Patel, ali to mnogi ne znaju pa miješaju razne proizvode. Isprobajte onaj način koji odgovora vašoj koži i držite se njega.

Nedovoljan unos tekućine

Hidratacija je jako važna. "Voda je važna komponenta kože i struktura ispod kože", objašnjava Patel. Iz kratkoročne perspektive, dehidracija vodi do suhe kože na kojoj se pojavljuju prištići. Stalna dehidracija može uzrokovati gubitak elastičnosti kože. Patel preporučuje "hranjenje" kože konzumiranjem najmanje šest čaša vode dnevno.