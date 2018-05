Zlatno pravilo za bezbolno čupanje obrva

Lijepo počupane i oblikovane obrve mogu da budu pravi ukras za lice.

Zato je uvijek najbolje da se prepustite rukama stručnjaka koji će znati kakav oblik najbolje pristaje vašem licu. Ali čak i ako ih redovno čupate u salonu, često je potrebno i između zakazanog termina posegnuti za pincetom kako biste se riješili neželjenih dlačica koje kvare utisak. Pri tome je važno da znate jedno osnovno pravilo za ublažavanje bola i sprečavanje urastanja dlaka.

“Dlaka treba da sklizne iz kože, a to ćete da postignete samo ako obrve čupate u smjeru rasta. Izbjegavajte prejako čupanje i povlačenje jer to može da dovede do urastanja dlaka”, istakla je kozmetičarka slavnih Suman Jalaf, za britanski beaury portal Byrdie.

Dobro je da znate i da ćete obrve lakše da počupate odmah nakon tuširanja, kad su pore otvorenije, a dlake mekše.

Ne zaboravite i na rasvjetu koja ne smije da bude prejaka jer ćete tako vidjeti baš svaku dlačicu na licu i mogli biste da pretjerate sa čupanjem.

(zena.blic.rs)