4 ideje za savršen zimski outfit

Tražite neke modne ideje za nadolazeću zimu? U tom slučaju mi vam nudimo par savjeta koji će vam pomoći da hladne dane izgurate sa stilom.

Baš kao i u slučaju jeseni, i zimu u modnom smislu najbolje predstavlja višeslojni način odjevanja. Upravo kroz kombinovanje većeg broja komada (layering) izgledaćete stilizovano i po zimskom vremenu, prenosi menshealth.rs.

Najveća razlika između jeseni i zime kada govorimo o oblačenju je to što po hladnijem vremenu moramo pažnju pored izgleda obratiti i na funkcionalnost same odjeće. To u praksi znači da vaša odjeća i obuća mora biti udobna i prije svega topla.

Što se tiče kolorita, tradicionalno tokom zimskog perioda dominiraju tamni tonovi, poput sive, crne, tamno crvene i teget boje. Camel je takođe jedna od sjajnih boja za zimu. Primijetićete da su ove boje dominantne bez obzira na stil oblačenja, a na vama je da uz neke druge nijanse svom izgledu pružite dozu autentičnosti. Mi vam prestavljamo četiri bazične kombinacije za različite prilike u kojima ćete uživati ove zime.

Casual stil (tamni tonovi)

Ukoliko biste trebali da izaberete samo jedan outfit, onda je casual stil ono što vam treba. Komponente ovog stila su jednostavne: flanelasta karirana košulja, henley pamučni džemper (ukoliko to vrijeme nalaže), parka model jakne (u vašem broju i nikako prevelik) u kombinaciji sa uskim tamnim džinsom i sve zaokružite sa smeđim kožnim cipelama ili čizmama. Naravno, sve možete oplemeniti sa detaljima kao što su rukavice i šal, ali u slučaju parke to neće biti neophodno.

Casual stil (svijetli tonovi)

Ne znači da morate nositi isključivo tamne boje tokom zime, naprotiv. I svijetle palete boja mogu biti odličan izbor ako se pametno kombinuju kroz takozvani effortless casual stil. Plus, nisko kontrastni komadi otvaraju građu tijela, pa se posebno preporučuju muškarcima koji su niži rastom. Svijetlo sivi džemper na v izrez lijepo se slaže sa svijetlim ispranim džinsom i chelse čizmama u boji konjaka. Na kraju preko svega prebacite parka jaknu ili dobri stari mantil.

Smart casual stil

Iako određen broj ljudi ne praktikuje kombinovanje teget i crne boje, treba istaći da ova kombinacija predstavlja pravi sofisticirani stil. U ovom slučaju miks tri boje: tamno sive, crne i teget boje kreira jedan izuzetno elegantan modni izraz. Osnova je dobar zimski kaput u tamno sivoj boji kojeg možete kombinovati sa teget košuljom (u trendu su teksas košulje), crnim farmerkama ili pantalonama od somota uz par vanvremnski chukka čizmi koje daju ton svakom stilu. Od aksesoara probajte sa crnim vunenim rukavicama i obezbijedićete sebi klasičnu kombinaciju koja je idealna za izlaske i formalne zabave.

Business casual stil

Ovaj outfit koga po pravilu čine klasične flanelne pantalone, džemper od merino vune, pamučna oksford košulja sugaran je izbor u poslovnim prilikama. Kombinacija sive i teget boje je uvijek odličan izbor jer nijanse možete prilagoditi boji vašeg tena. Treba istaći da je u ovom slučaju izbor obuće vrlo važan, a stilisti preporučuju chelsea čizme ili oksford model cipela u crnoj boji. Izbjegavajte sportske modele jakni u ovoj kombinaciji i birajte zimske kapute jer kreiraju bolju koheziju između komada koje nosite. Preporučuju se i dobre crne kožne rukavice koje će pored lijepog detalja biti idealna zaštita od hladnoće.

U nastavku pogledajte video sa sve četiri kombinacije.