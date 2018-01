Ovaj lijek smanjuje plodnost kod muškaraca

Maksimalna dopuštena doza Ibuprofena za odrasle, 1200 mg dnevno, može da dovede do neplodnosti kod muškaraca, pokazalo je novo dansko-francusko istraživanje.

Nakon dvije nedjelje redovnog uzimanja ibuprofena otkrili su da je pao broj hormona koji proizvode testosteron, što je uzrokovalo stanje koje se zove muški hipogonadizam.



On je povezan sa smanjenom plodnošću, erektilnom disfunkcijom i depresijom, a često se javlja kod starijih muškaraca.



“Naši podaci pokazuju da ibuprofen mijenja endokrini sistem selektivnom represijom endokrinih ćelija u testisima. To rezultira povećanjem hormona hipofize, a to muškim hipogonadizmom, stanjem koje stvaranje manjeg broja spermatozoida i povezano je s različitim reproduktivnim i fizičkim poremećajima”, navode su autori istraživanja, objavljenog na stranicama američka Nacionalna akademija za nauku.



U istraživanju je učestvovao 31 muškarac iz Danske i Francuske između 18 i 35 godina. Dio muškaraca je dnevno dobijao dvije tablete od 600 mg ibuprofena, a dio placebo.



“Ovo je orijentacijsko istraživanje koje elegantno kombinira klinička i bazična istraživanja, kako na tkivu tako i ćelijskom nivou, kako bi pokazala da ibuprofen, uobičajeni lijek protiv bolova, može nepovratno da zaustavi proizvodnju testosterona u ćelijama testisa”, izjavio je doktor Ričard Kvinton za Foks njuz.



“Svi muškarci koji rutinski uzimaju ibuprofen za bol trebalo bi da prestanu i razmisle o svom izboru”, upozorio je doktor Kvinton. (24sata,hr)