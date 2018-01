Sve što treba da znate o izboru i nošenju čarapa

Sigurno ste toliko puta primijetili ili komentarisali muške čarape. Iako se čini kao nevažan dio odjeće većina se slaže da loš izbor čarapa može pokvariti ukupan utisak.

Možda postoji opcija u kojoj se bijele čarape nose i izvan sportskih aktivnosti i osim uz sportsku odeću, ali mi ih se ne možemo sjetiti. Ako vi znate, možete nositi bijele čarape. Ali ako niste sigurni radije izaberite neke druge. Čak i uz džins bijele čarape nisu dobar izbor.

Ako planirate obuti elegantnije cipele, odjelo i slično, nikako uz to nemojte da uzimate sportske čarape, bez obzira koje su boje. Nije dovoljno da su to crne čarape, bitan je i materijal. Sportske čarape su obično deblje, a uz odijela birajte finije, tanje čarape.

Boju čarapa uskladite sa hlačama, a ne sa cipelama

Izuzev džinsa, sa bojom hlača usklađujte boju čarapa. Crne hlače traže crne čarape, a smeđe smeđe čarape. Isto je i sa plavom i sivom bojom. Ako se dvoumite oko nijanse, uvijek izaberite malo tamnije čarape od pantalona, manja je vjerovatnoća da ćete pogriješiti.

Nemojte presavijati ili nabirati čarape

Ako presavijete čarape to možda i može izgledati urednije nego ako ih zarolate odnosno naborate, ali i dalje će vaš članak izgledati kao da je otekao, posebno ako nosite pantalone uskoga kroja. Uz to presavijenjem čarapa otkrivate dlake sa nogu kada sjednete, a to vam nipošto ne prolazi kod lepšeg pola.

Često kupujte nove čarape

Kupite nove čarape barem na svakih pola godine. Verovatno ne treba da kupite celu novu kolekciju, ali trebali biste da kupite barem tri nova para. Nikada ne znate u kakvoj ćete se situaciji naći i da li ćete morati skidati cipele, i vjerujte, ne želite da vam prst viri kroz čarapu. Riješite se iznošenih i izblijedelih čarapa.

Čarape sa šarenim dezenom

Čarape sa šarenim dezenom ili sa likom vašeg omiljenog crtanog junaka, su odlične, ali samo za "po kući". Ako nosite takve čarape na poslu ili možda čak na izlasku, ljudi će vas smatrati nezrelim. Vjerovatno ćete popiti i pokoju šalu na račun vaših čarapa. Smatraće vas neozbiljnom osobom.

Čarape i sandale - veliko ne!

Najveći gaf koji vam se može dogoditi je taj da nosite čarape, a obujete sandale. Nemojte na to ni da pomišljate, a kamo li da napravite. Još jedna stvar koju treba izbjegavati u ljetnim mesecima jeste da ne nosite visoke čarape na kratke pantalone. Kupite par kratkih čarapa koje ne prelaze vaš članak. To će itekako doprinjeti vašem sveukupnom izgledu.

