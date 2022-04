12 biljaka koje cvjetaju tokom cijele godine

​Da biste uživali u cvjetovima tokom cijele godine, neophodno je da zasadite vrste cvijeća koje će najbolje smjenjivati jedno drugo.

Tek što jedno prestane da cvjeta, stiže drugo, a vi ostajete da uživate u predivnom pogledu 365 dana. Za vas smo pripremili listu koja će od vaše bašte ili terase napraviti pravu oazu.

1. Lijepa Kata

Lijepa Kata može biti višegodišnja ili jednogodišnja biljka sa naizmjeničnim, zelenkastim listovima. Ova biljka daje bijele, lila ili roze cvjetove.

Ovi cvjetovi se obično pojavljuju krajem ljeta i traju veći dio zime jer odlično podnose hladnoću. Brzina rasta ove biljke zavisi od vrste, koja može da dostigne visinu od oko 30 cm za samo nekoliko mjeseci.

2. Hrizanteme

Hrizantema je prilično cvjetna biljka, koja pomaže da se filtriraju neki toksini, kao što su amonijak i benzol, koji su dva elementa koja se često nalaze u plastici, deterdžentima i lijepkovima.

Ove biljke daju prelijepo cvijeće tokom jeseni koje može biti jednostruko ili dvostruko (sa dva sloja latica); one su roze, bijele, crvene, dvobojne.

3. Baštenski karanfil

Ovaj rod biljaka obuhvata oko 300 vrsta jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka porijeklom iz Azije, Afrike i Evrope.

To je biljka široke palete boja, zbog čega je ljubitelji baštovanstva veoma cijene. Imaju drvenastu osnovu koja dostiže visinu između 45 i 60 cm. Pored toga, cvjetanje ove biljke se javlja skoro tokom cijele godine.

4. Egipatska zijvezda

Biljka porijeklom iz Afrike i Arabije. Dostižu visinu od najviše 1 m. Listovi su svijetlo zeleni i mogu biti kopljasti ili ovalni puni dlačica. Cvjetovi su mali i zvjezdasti, i pojavljuju se u prilično zbijenim grozdovima i mogu biti ružičasti, crveno-bijeli ili lila. Ova biljka cvjeta od ljeta do jeseni, mada to ponekad mogu da rade i zimi.

5. Lavanda

Lavanda je polužbunasta biljka sa malim ljubičasto-plavim cvjetovima

Ova biljka raste prilično brzo, a takođe cvjeta tokom cijele godine. Takođe je veoma otporna biljka kojoj je potrebno mnogo svjetlosti.

Iako zahtjeva dobro osvjetljenje, dobro se prilagođava polusenčnim prostorima, možete je postaviti i sa ružama u saksije i biće vam odličan dodatak u kućnoj dekoraciji.

6. Ljetnji šeboj

Rustikalna zeljasta biljka. Boja latica je veoma promjenljiva u zavisnosti od sorte; možete imati crveno, narandžasto, roze, ljubičasto, žuto i bijelo cvijeće.

7. "Voštana begonija"

Begonije su biljke koje dolaze u raznim bojama: žuta, ružičasta, boja lososa, crvena i bijela. Postoje tri grupe begonija: višegodišnje, gomoljaste i semperflorens. Cvjetne begonije su uglavnom jednogodišnje biljke.

8. Plavi Mauricijus

U pitanju su zeljaste biljke, puzavičastog rasta, koje jedva dostižu 20 cm visine. Ove biljke imaju mnogo malih, ovalnih, sivkasto-zelenih listova. Najzanimljivije kod ovog cvijeta je obilno i lijepo plavo ili lila cvijeće u obliku trube koje cvjeta ljeti i dijelom jeseni.

9. Tušt

Tušt ili portulak je jednogodišnja ili višegodišnja zeljasta biljka, puzavog oblika i sa mesnatim, ovalnim ili linearnim listovima, dugim oko 2 cm. Cvjetovi su u obliku rozete i veličine oko 2 do 3 cm i cvjetaju tokom ljeta do kasne jeseni. Najzanimljivija stvar u vezi cvijeća je to što se otvara samo tokom dana, a zatvara se na zalasku sunca.

10. Ukrasna djetelina

Ukrasna djetelina je biljka male veličine sa listovima podijeljenim na veliki broj dijelova. Ovi listovi mogu imati oblik djeteline, zbog čega se miješaju sa pravim djetelinama.

Imaju veoma lijep cvijet. Cvijeće može da cvjeta tokom cijele godine i idealno je za gajenje u saksijama.

11. Dunjarica

Dunjarica je žbun sa malim, naizmjeničnim listovima, tamnozelenim (iako zimi mogu postati crvenkasti) i jajolikog oblika. Cvjetovi su mali i bijeli ili ružičasti.

12. Afrička ljubičica

Cvjetanje afričke ljubičice se javlja tokom cijele godine. Listovi su pomalo mesnati, dlakavi i sa dugačkim, tamnozelenim peteljkama. Cvjetovi mogu biti dupli ili pojedinačni, sa baršunasto ljubičastim, ljubičastim, ružičastim ili bijelim laticama, sličnim ljubičicama.

Afričke ljubičice preferiraju veoma svijetla okruženja, koja im pomažu da cvjetaju neprekidno tokom cijele godine. Ako vidite da prestaje da cvjeta, unesite ga u okruženje sa više svjetlosti i sigurno će se za kratko vrijeme pojaviti nove cvjetne stabljike, prenosi Magazin.Novosti.