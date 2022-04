5 ideja kako možete iskoristiti narandžinu koru

Narandže su bogate brojnim vitaminima, koriste se u pripremi raznih poslastica i voćnih salata, ali se i njihova kora može iskorititi.

Mnogi bacaju koru od narandže čim je očiste, ali trebalo bi iskoristiti sve prednosti ovog citrusnog omotača.

Više je načina na koje možete iskoristiti koru narandže, a mi vam dajemo pet ideja kako da je upotrebite u svom domu.

1. Miris za ormar

Ubacite nekoliko komada kore narandže u ormar kako biste se riješili ustajalog mirisa. Kada se kora osuši, zamijenite je novom.

2. Sredstvo za čišćenje

Kore narandže stavite u staklenu teglicu, prelijte sirćetom, pa neka stoji u frižideru preko noći. Zatim procijedite tečnost, ulijte u sprej-bocu i koristite za čišćenje podova i prozora.

3. Osvježivač vazduha

Narandžinu koru prvo osušite, a onda sameljete i stavite u male platnene vrećice koje ćete postaviti po fiokama i mjestima gdje vam se inače skuplja buđ.

4. Osvježite frižider

Koru od narandže uvaljate u so, a potom stavite u frižider. So će upiti miris i vlagu iz vazduha u frižideru, dok će voće iza sebe ostaviti svježi miris citrusa. Kada so postane vlažna, izvadite koru i po potrebi je zamijenite novom.

5. Uklonite mrlje od vode

Mrlje od vode koje se stvaraju na česmama jednostavno možete ukloniti tako što ćete ih ispolirati unutrašnjošću narandžine kore.

(Telegraf.rs)