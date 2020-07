Afrička ljubičica, ukras doma tokom cijele godine

Jedna od sobnih biljaka koje nikad ne izlaze iz mode svakako je afrička ljubičica, među botaničarima poznata kao Saintpaulia ionantha. Lako razmnožavanje, česta cvjetanja i bezbroj varijacija boja i punoće cvijeta učinili su je najčešće uzgajanom vrstom u domovima.

Nazvana po baronu

Afričke ljubičice prirodno rastu u Tanzaniji, jugoistočnoj Keniji i istočnoj tropskoj Africi. Nazvana je prema baronu Volteru fon Sent Polu, okružnom komesaru provincije Tanga, koji je 1892. godine otkrio divlju afričku ljubičicu u Tanganjiki, današnjoj Tanzaniji.

Samo godinu dana kasnije prvi je put i naučno opisana. Naime, baron je prikupio sjeme biljke i poslao ga ocu koji je živio u Njemačkoj i amaterski se bavio botanikom. Tako je ova cvjetnica ušla u plemićke evropske domove, a iz njih se proširila svijetom.

Osnovne karakteristike

Biljka ima visinu do 15 centimetara. Okrugli do ovalni listovi, dugi do osam centimetara, raspoređeni su u prizemnu rozetu na peteljkama dugim do 10 centimetara. Sakupljeni u cvat, pojedinačni cvjetovi imaju promjer dva do tri centimetra. Divlje vrste mogu imati ljubičaste, purpurne, blijedoplave ili bijele cvjetove.

Temperatura

Afrička ljubičica voli stabilnu sobnu temperaturu u rasponu 18 do 24 stepena. Posebno je osjetljiva na nagla zahlađenja. Toliko je osjetljiva da će kapljice hladne vode, usljed promjena na nivou ćelijskih organela, prouzrokovati svijetle mrlje na listovima. S druge strane, tuširanje vodom sobne temperature ili blago toplijom (u toplom prostoru) ne bi trebalo da ostavi posljedice na zdravlje biljke.

Zalijevanje i prihrana

Pravilo za zalijevanje afričkih ljubičica kaže: uvijek vlažno, nikad mokro. Zalijevajte mlakom ili vodom sobne temperature, najbolje u tanjirić ispod saksije. Kada supstrat potegne vode koliko može, izlijte višak iz tanjirića.

Ljubičicu prihranite gnojivom za kućne cvjetnice od proljeća do jeseni, prema uputstvima na pakovanju - pretežno jednom sedmično.

Razmnožavanje

U kućnim uslovima afričku ljubičicu možete razmnožavati lisnim reznicama koje zakorijenite u čaši s vodom, ili još bolje sadnjom u male saksije. U tom slučaju skalpelom prerežite peteljku tri do četiri cm ispod lista. Zabodite je (sve do lista) u rastresiti supstrat, a zatim ispod saksije postavite tanjirić u koji ćete nasuti vodu. Zatim saksiju postavite na svijetlo i toplo mjesto, održavajte vlagu i čekajte da iz zemlje "krenu" mlade biljčice.