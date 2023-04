Baštensko cvijeće: Dalija, simbol novog života i pobjede nad hladnoćom

Novi vegetativni ciklus svake godine počinje u proljeće, a njegova "nuspojava" je cvijeće.

Prvo proljećno cvijeće, osim što je važno za ekosistem jer hrani pčele peludom i nektarom, za čovjeka ima estetski značaj. Bašta puna cvijeća i mirisa je oaza za opuštanje tokom sunčanih dana, a od pomoći je kad to cvijeće ne zahtijeva puno vremena i truda. Jedan od takvih cvjetova je i zanosna dalija, u narodu poznata i kao georgina.

Dalija je u Evropu stigla iz Meksika krajem 18. vijeka - veliki je broj vrsta i sorti dalije, a razlikujemo ih po visini, obliku cvijeta i njegovoj veličini.

Najbolja pozicija na kojoj ćete saditi i držati ovaj cvijet je tamo gdje sunce nije cijeli dan. Dalija je jako zahvalna i izdržljiva biljka i potrebno ju je obilnije zalijevati jedino tokom ljeta i u periodu kada traju velike ljetne vrućine. Takođe, dovoljnu vlagu joj treba osigurati i za vrijeme sezone cvjetanja, koja je obično do početka prvih mrazova. Kada je u pitanju prihrana cvijeta, dva puta mjesečno u vodu kojom je zalijevate dodajte malo tekućeg gnojiva.

Sadnja

Dalije se mogu dobiti iz gomolja i sjemena. Najbolja tehnika sadnje dalija je sadnja gomolja u aprilu i maju nakon što prođe opasnost od proljećnih mrazova.

Sadi se na dubini od pet do 10 cm i preporučeni razmak od lukovice do lukovice je 80 do 100 cm jer dalija voli vlastiti prostor. Poželjno je prethodno pognojiti tlo organskim gnojem ili kompostom. Dalije je moguće dobiti i iz sjemena, ali za to je potrebno više vještine i rada. Sjeme se sije u posude početkom marta, a u tlo gdje će rasti rasađuje se u maju.

Nakon što cvijet dalije ocvate i ugine, biljku odrežite na visinu 10 do 15 cm od zemlje. To se obično događa nakon prvog jačeg mraza, u poznu jesen. Tada je biljku potrebno izvaditi iz zemlje, okrenuti je naopako i ostaviti da se suši tri sedmice. Kada taj period prođe, gomolj možete spremiti na hladno i mračno mjesto i pokriti ga novinama ili sitnim komadima kore i čuvati do narednog proljeća, kada ćete ih opet zasaditi.

Legenda

Legenda kaže da je prvi cvijet koji se pojavio na mjestu gdje je izumrla posljednja vatra na Zemlji prije početka ledenog doba bila dalija - bila je prva biljka koja je mogla da raste iz hladnog i lošeg tla, te je postala simbol pobjede nad hladnoćom i novog života.