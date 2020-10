Biljka čije je lice najnježnije u jesen

Nježni, čarobni, srebrnkasti, nalik Mjesečevoj površini - takvi su cvjetovi biljke koju poznajemo pod nazivom lunaria, srebrenka, Judin cvijet ili srebrni dukati.

Ako ste ovih dana obišli tržnice s cvijećem, zasigurno ste primijetili grančice s delikatnim, srebrnkastim cvjetovima koje najljepše izgledaju upravo u svojoj posljednjoj fazi razvoja, kao osušene biljke.

Riječ je o biljci koja je raširena u gotovo čitavoj Evropi, a dvije vrste rastu i u našim krajevima - jednogodišnja i ružičasta mjesečnica.

Ljekovita svojstva

Zanimljivo je da su već vijekovima poznata ljekovita svojstva ove biljke, a neki od najstarijih zapisa mogu se naći u ruskim medicinskim knjigama. Upravo je ondje zabilježeno da ima diuretski i sedativni učinak, a infuzija sjemena može se koristiti kod epilepsije, konvulzija u djece, prilikom upala mokraćnog sistema, grčeva u stomaku, migrene, a od velike je pomoći i kod kožnih bolesti.

Međutim, kada ovu biljku ugledate usred ljeta, nikada ne biste na prvi pogled pomislili kakav će izgled poprimiti u jesen. Svojim srcolikim listovima, mirisnim cvjetovima veličine od dva do tri cm bijele, ljubičaste ili grimiznocrvene boje mami pažnju i insekata i ljudi od aprila do oktobra. Malo je biljaka koje su najljepše kada se osuše, no ova je upravo takva.

Plodovi

No, za razliku od brojnog drugog ukrasnog cvijeća, lunaria ima i plodove. Dok su još nezreli, imaju pikantan i oštar miris i ukus, pomalo nalik hrenu, pa se mogu koristiti kao začin uz jela od mesa. Ti su plodovi zaobljeni, pljosnati i imaju srebrnastu pregradu. Od zelene boje tokom ljeta polako prelaze u srebrnkastu, a jednom kada se biljka ubere i osuši, izgledaju baš onako kako ih ovih dana viđamo na tržnicama ili u poljima.

Ovu biljku je jednostavno uzgojiti i kod kuće, i to od sjemena. Obično se uzgaja kao dvogodišnja biljka jer u godini sijanja ne cvjeta - cvjetovi će se pojaviti tek u drugoj godini, a s njima i plodovi. Odgovara joj sjenovit položaj, premda dobro podnosi i direktno sunce, kao i vlažno, dobro drenirano zemljište.

Ako ste svoje domove već polako počeli odijevati u jesenje ruho, ova je osušena biljka idealan odabir koji će dugo trajati.