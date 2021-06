Biljka koja svake godine cvjeta za mladenke

Šlajer ili gipsofila je cvijeće koje, pored ruža, a posebno u kombinaciji s njima, ima graciozan izgled i jedna je od najšarmantnijih biljaka. Ne samo što ovaj cvijet ukrašava svaki buket na svoj poseban način, već uljepšava i svaki vrt. U pitanju je brzorastući cvijet i cvjeta sve do kasnih jesenjih dana.

Najčešći naziv po kojem je ova biljka prepoznata je i svadbeni veo ili cvijet magle, zbog nježnosti i tonova boja njegovih cvjetova.

Ima sivkasto-zelene listove u obliku glave koplja i mnogo sićušnih cvjetova, grupisanih u razgranate glavice.

Veoma je popularna i kao rezano cvijeće za cvjetne aranžmane. Cvjeta sve do hladnih jesenjih dana. Raste u visinu do 60 cm i širinu do 30 cm.

Najbolje se razmnožava sjemenim putem tokom proljeća.

Najbolji period za sjetvu direktno u baštu je druga polovina aprila. Ukoliko želite gipsofilu da sadite tokom hladnog vremena, optimalna temperatura za pravilnu vegetaciju u zatvorenim prostorijama je oko 20 stepeni. Za nicanje mladih biljaka je potrebna velika količina svjetlosti i konstantna vlažnost u supstratu prve tri nedjelje.

Gipsofila najviše voli sunčana mjesta, zbog čega je idealni ukras u kamenim baštama. Najbolje uspijeva u suvljem zemljištu sa dobrom drenažom. Preporučuje se jednomjesečno đubrenje.

Tokom ljetnih suša bi je trebalo češće zalivati jer se tada nalazi u punom cvijetu. Nakon precvjetavanja je potrebno orezati osušene dijelove biljke, kako bi se podstakla na ponovno cvjetanje.

*Gipsofila i vjenčanja

Gipsofila se koristi za stvaranje lijepe i prozračne cvjetne kompozicije posvećene svadbama. Cvjetovi su u stvari osjetljiva sferna tijela koja zajedno tvore lagani oblak poput mladenkinog vela.

Posebno se ovi prekrasni bijeli ili blijedoružičasti cvjetovi koriste za bukete mladenki, na svadbenim stolovima i za ukrašavanje enterijera.

*Zanimljivosti o gipsofili

Na jeziku cvijeća, Gypsophila paniculata simboliše nježnost i milost.

Englesko ime ovog cvijeta je dječji dah, koji podsjeća na pokret nježnih cvjetova u dahu vjetra.

Etimološko značenje gipsofile je ljubitelj gipsa.

Botanički naziv mogao bi proizaći iz vrste tla koja je najprikladnija za njegovu obradu: vapnenasto tlo.

*Sušenje gipsofile

Možete sušiti samo šlajer koji visoko raste. Kada biljka dostigne visinu od 30,5-46 cm možete je sakupiti i osušiti. Potrebno je da odaberete one cvjetne grane koje imaju samo polovinu razvijenih cvjetova, dok su drugi još pupoljci. Stabljike sa braon cvjetovima ili oštećenim cvjetovima se ne sijeku.

Ponovo zasijecite stabljike pod toplom tekućom vodom. Svežite pet do sedam stabljika sa kanapom ili gumicom. Objesite ih naopako u tamnoj, toploj i dobro provjetrenoj prostoriji. Provjerite cvijeće za pet dana. Ako su cvjetovi na dodir poput papira, sušenje je završeno. Ipak, ako i poslije pet dana nemaju taj suvi, papirni izgled, pustite ih još malo da se suše.