Boemski stil u uređenju enterijera: Od doma napravite boho oazu

Boho stil uređenja doma podrazumijeva upotrebu živih boja i vintidž namještaja. S obzirom na to da ga ne odlikuju neka stroga pravila, ovo je stil u kojem nema ograničenja

Sve popularniji boho stil kroz koji se šezdesete i sedamdesete godine ponovo vraćaju u naše živote, ali u savremenom ruhu, kombinacija je različitih stilova, kultura i vremenskih epoha. Svjedoci smo činjenice da boho stil doživljava veliki povratak u modni svijet, ali i svijet dizajna enterijera. Ako želite udoban, ali i kolorističan, šik enterijer, boho stil je pravi izbor za vas.

Boho je skraćenica od "bohemian", odnosno "boemski", a savremenim jezikom rečeno, termin "boemski" upotrebljava se za osobe koje žive nekonvencionalno, najčešće umjetničkim načinom života. A boho stil uređenja doma podrazumijeva upotrebu živih boja i vintidž namještaja.

S obzirom na to da ga ne odlikuju neka stroga pravila, ovo je stil u kojem nema ograničenja, u ovom stilu sve je dopušteno, ali to ne znači da ga je lako postići, jer na kraju sve treba da izgleda kao da je osmišljeno bez truda, potpuno spontano, a to je zapravo najteži dio posla.

JARKE BOJE: Boho stil je prepoznatljiv po jarkim bojama, kao što su narandžasta, crvena, ljubičasta, zelena i žuta, ali prevladavaju i smeđa, zlatna, tamnoljubičasta i plava. Posebnu draž ovom stilu daje miješanje raznovrsnih tekstura i dezena materijala koji se koriste za gotovo sve elemente: namještaj, zidove, zavjese, prostirke, podove…

Postoji nekoliko načina na koje možete pristupiti dobijanju boemskog izgleda doma: možete dati mašti na volju, miješati baš svaki uzorak, boju i teksturu koju možete zamisliti. Sa druge strane, možete biti suptilniji i u enterijer dodati nekoliko boemskih, ali zato upadljivih elemenata ili detalja. Sve zavisi od toga šta želite postići i koliko želite biti (ne)umjereni u tome.

DETALJI: Udobna zona za sjedenje, opuštanje i kreativno stvaranje od presudnog je značaja u boho enterijeru. Namještaj je uglavnom u vintidž stilu s mnoštvom detalja koji odlikuju i definišu boho stil.

Obilje neuredno razbacanih jastuka različitih materijala i dezena, prekrivača ili nekih drugih raznobojnih tkanina, obogatiće izgled vintidž namještaja. Na sve ovo možete dodati i neki tepih ili ćilim, koji će upotpuniti šarenu kompoziciju. Koristite i lampione, funky lustere, svijeće.

BILJKE: Što više zelenila, to bolje - i ovo je jedna od karakteristika boho stila. Teško da ćete pronaći fotografiju boho sobe koja nema najmanje tri biljke. Neka zelenilo postane detalj broj jedan u vašem boho domu - stvorite od njega zelenu oazu.

Kaktusi su posebno popularni u boho enterijerima pa ako ne znate šta biste uzeli od zelenila, savjet je da se odlučite za nekog dekorativnog bodljikavog zelenog prijatelja.

CRNA BOJA: Ako želite boemski dekor, pokušajte se držati podalje od velikih crnih komada namještaja ili velikih komada namještaja u vrlo tamnim nijansama. Držite se radije svijetlih tonova kao baze.

Naime, tamni namještaj "opterećuje" prostor, a svijetlo izbijeljeno drvo pruža prozračnost, te čistu pozadinu za veliku paletu boja, uzoraka i tekstura koje ćete dodavati u određenu prostoriju.

ŠTA JE BOHO STIL?

* enterijerska opuštenost

* ambijentalna toplina

* udobnost

* životnost

* boje

ŠTA NIJE BOHO STIL?

* sterilnost

* savršenstvo

* minimalizam

* bezbojnost

* slaganje materijala i uzoraka koji su u trendu