Britanac prodaje vilu u Italiji za samo 66 dolara

Vrijeme za kupovinu nekretnina u Italiji nikada nije bilo bolje te se čini da ih Italijani u posljednje vrijeme dijele besplatno. Kreativni Britanac Abott je odlučio prodati svoju kuću na interesantan način, a njena trenutna cijena iznosi samo 66 dolara.

Vrijednost njegove vile inače se procjenjuje na 282 hiljade dolara, a on je od prodaje napravio lutriju te je napravio 6.000 listića. Da bi igra uspjela, mora prodati preko 4.000 listića, a on je do sada prodao preko 3.000.

"Probali smo prodati kuću na normalan način, koristili smo agente za prodaju i trudili se na razne načine ali tržište jednostavno nije dovoljno plodno za taj način prodaje. Zbog toga smo odlučili da od svega napravimo takmičenje u kojem će jedan uspješni dobitnik odnijeti ključeve ove prelijepe kućice u Italiji", rekao je Abott.

Ova vila se nalazi u Abruzzu, a potencijalne kupce će oduševiti njen šarmantni dekor. U kući se nalazi i kameno stubište, sunčana terasa te nevjerovatno kupatilo u kojem plafon izgleda kao špilja.

Vlasnici kuće su dali sve od sebe da igra postane što popularnija, te su čak napravili stranicu na internetu i pričali o akciji u mnogim intervjuima. Žele biti što transparentniji, a čak su osmislili i nagrade za drugo i treće mjesto. Drugo mjesto sa sobom nosi novčanu nagradu od 13,270 dolara, dok će treće mjesto dobiti korpu punu hrane i vina iz Abruzza.

Takmičenje traje do 30. septembra ove godine, a izvlačenje dobitnika će se održati u oktobru.